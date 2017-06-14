Cervejarias artesanais do ES terão redução na alíquota do ICMS

As cervejas artesanais aos poucos vem conquistando seu espaço no mercado. No Estado, segundo a Associação de Cervejeiros Artesanais do Espírito Santo (Acerva-ES), cerca de 600 capixabas produzem a bebida como hobby e oito marcas já comercializam a bebida.

O sabor, os ingredientes e a forma de produção são os elementos que fazem da cerveja artesanal uma bebida diferenciada, na visão de um dos proprietários da Kingbier, Leonardo Benjamim.

“O tempo de fabricação de uma cerveja artesanal é maior, os insumos são de qualidade. Normalmente, uma cerveja artesanal não usa milho nem arroz na fabricação e tem o envolvimento humano, a artesanal tem mais pessoas envolvidas, o mesmo quantitativo de uma grande indústria”, afirmou.

Para aumentar a produção e estimular as vendas das cervejas artesanais capixabas, o governador Paulo Hartung (PMDB) sancionou a lei que reduz a alíquota de ICMS das cervejarias artesanais do Estado, passando de 27% para 12%. A partir de 2018, a alíquota passará a ser de 17%, pois as cervejarias poderão ser incluídas no Simples Nacional.

De acordo com o secretário de Agricultura, Octaciano Neto, a redução da alíquota vai trazer inúmeros benefícios para a economia do Estado. “São vários efeitos, primeiro a diminuição dos preços para o consumidor final, além disso, as empresas capixabas vão ficar mais competitivas para disputar no mercado”, contou.