Cerco eletrônico vai flagrar criminosos em 48 pontos de Vitória

Vitória vai contar com um sistema de videomonitoramento que promete reduzir o índice de furtos e roubos de veículos na capital. Em cidades onde esse sistema já foi adotado, houve redução de até 50% desses crimes. O chamado "cerco eletrônico" vai ser capaz de identificar, por meio de um software, placas clonadas e veículos com alguma restrição.

Ao todo, serão 48 pontos de monitoramento na Capital. Desses, 30 serão em faixas exclusivas de ônibus para identificar motoristas que utilizam essa vias indevidamente e outros 18 em diversos pontos da cidade que vão monitorar toda a circulação de veículos. No total, 100 câmeras vão ser instaladas. Hoje, Vitória já conta com duzentas câmeras de videomonitoramento.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou a principal diferença entre o atual sistema de monitoramento e o que será implantado. “Hoje, temos câmeras de videomonitoramento que precisa de uma pessoa para monitorar. O cerco eletrônico tem um software muito sofisticado que permite cruzamento de dados, que as placas de veículos que estão próximos a locais de crimes comecem a ser identificadas e tudo isso vai dar a quem tem a competência legal de investigar uma ferramenta que não se tem hoje.”

A expectativa é que esse sistema seja implantado até março do ano que vem, segundo o prefeito Luciano Rezende. O serviço será custeado pela prefeitura por meio das Secretarias Municipais de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) e de Segurança Urbana (Semsu). O custo anual do contrato é de R$ 2.400.00,00.

O sistema vai registrar imagens de todos os veículos que passarem pelas barreiras instaladas na cidade. As placas serão gravadas pelo equipamento, que armazena essa informação.