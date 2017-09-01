O drama de Daniela dos Santos Barbosa, de 25 anos, começou em 2009, quando ela tinha 17 anos. Na Bahia, onde morava, as dores no peito e a falta de ar, além da barriga inchada mostrava que algo estava errado. Era uma doença chamada miocardiopatia dilatada, em que um dos músculos no coração aumenta, atrapalhando o bombeamento do sangue. Apesar de uma cirurgia feita há cinco anos, ela não escapou da necessidade de um transplante, que aconteceu há quatro meses no Espírito Santo após uma família de um rapaz ter doado os órgãos jovem falecido. “É um alívio grande, porque tem muita gente que fica muito tempo na espera. E no meu caso foi até rápido. Foi na última hora, quando recebi alta para ir para casa. Fiquei muito feliz”, relata.

Your browser does not support the audio element. Cerca de um terço de familiares não libera órgãos para doação no ES

A realidade de Daniela era parecida com o de outras sete pessoas que aguardam por um transplante de coração no Espírito Santo. A espera por um órgão demora seis meses, em média. Mas a situação poderia ser melhor com a liberação de familiares para a doação de órgãos de pessoas falecidas. Do total de 156 falecidos no Estado aptos a doação, 50 não puderam doar porque as famílias – ou responsáveis por autorizar isso – não permitiram, em 32% dos casos. Considerando que uma pessoa pode doar dois rins, 100 pessoas poderiam ser beneficiadas.

No geral, o número de transplantes caiu 4,6% no Espírito Santo de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. No total foram 280 transplantes em 2016, sendo que neste ano foram 267 de janeiro a julho.

1,1 MIL NA FILA PARA TRANSPLANTES

Além da fila de coração, existem outras filas preocupantes, com 1,1 mil pessoas esperando no total. A de rim é a maior, com 958 pessoas esperando, seguido de córnea, com 78, fígado, com 57, e coração, com sete pessoas na espera. Até novembro do ano passado o Estado tinha 1.254 pacientes na fila.

SETEMBRO VERDE

Segundo a coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo, Raquel Matiello, é necessário que a população entende a importância e sempre avise à família antes. “Hoje não existe no Brasil um documento legal, uma carteira para o doador. De fato é conversar com a família e deixar tranquila sobre a decisão, porque quem vai assinar o termo de doação de órgãos é a família”, explica.