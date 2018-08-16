Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar terá um ponto base no alto do Morro do Alagoano, em Vitória, a partir da próxima semana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), pelo secretário de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues. Nos últimos dias, moradores têm relatado troca de tiros no bairro todas as noites.

Your browser does not support the audio element. Cerca de 80 PMs vão reforçar a segurança no Morro do Alagoano

Esses tiroteios, segundo o próprio secretário de segurança, são provenientes da guerra do tráfico de drogas . Traficantes do Bairro da Penha, que se uniram a traficantes dos morros do Cabral, do Quadro e de Bela Vista, querem retomar o comando do tráfico de drogas do Alagoano e Caratoíra, que está sem chefia.

“Nosso serviço de inteligência está monitorando e temos a informação de que há uma disputa. Traficantes do Bairro da Penha tentam dominar o tráfico de drogas no Alagoano”, disse.

Com a implantação do ponto base, cerca de 80 militares vão se revezar em regime de escala para levar "a tranquilidade que a população merece" no Morro do Alagoano, segundo o secretário. A polícia vai estar presente no bairro 24 horas por dia, de domingo a domingo.

"Vamos fazer as prisões que forem necessárias. Toda vez que acontecer disputa de território por conta do tráfico, vamos saturar, vamos permanecer e vamos prender”.