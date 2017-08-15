Cerca de 50 pessoas estão vivendo em praça no centro de Vila Velha

Em 2017, a Grande Vitória têm assistido a um aumento da quantidade de pessoas em situação de rua. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha (Semas), somente na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade, as equipes da prefeitura chegam a abordar 50 pessoas por dia vivendo nessa situação.

No entanto, a secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Pereira Simões Lima afirma que não é simples convencer essas pessoas a deixarem as ruas e aceitarem a assistência oferecida, como abrigos e tratamentos psicológicos, por exemplo. Ela também explica que muitas dessas pessoas transitam entre as cidades da Grande Vitória.

“Hoje, eles estão aqui. Amanhã, em Cariacica. Depois, em Vitória, Serra. As pessoas desses lugares também vêm para cá. Mas existe uma média, em Vila Velha, de população itinerante em situação de rua de umas duzentas pessoas, de acordo com os nosso levantamentos”, disse.

O guarda municipal Patrick de Olveira afirma que há muitas reclamações em relação à insegurança na Praça Duque de Caxias. Ele diz que já foram registrados casos como de uso de drogas e assaltos na região. No entanto, ele faz questão de ressaltar que o problema exige soluções complexas. “A Guarda Municipal não consegue resolver sozinha porque é um problema muito mais de cunho social que de Segurança Pública”, frisou.

Para Otílio Quednau, que trabalha na Praça Duque de Caxias fazendo fretes, a presença de pessoas em situação de rua não é um incômodo. Mas, ele pede mais eficiência no serviço de Assistência Social da cidade. “Eu acho que eles têm que mudar a forma de tratar as pessoas, de arguir com eles, procurar saber um pouquinho mais da história deles e o que eles querem fazer”, comentou.