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Cerca de 40 mil podem ter título eleitoral cancelado, diz TRE

Conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral a Serra é o município com o maior número de eleitores que faltaram aos três últimos turnos de eleições

Publicado em 02 de Maio de 2017 às 19:02

Publicado em 

02 mai 2017 às 19:02
Título de eleitor Crédito: Agência Brasil
Aproximadamente 40 mil eleitores podem ter o título cancelado no Espírito Santo, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). O motivo é o não comparecimento nos últimos três turnos eleitorais e a falta de justificativa para as ausências. O prazo para regularização com a Justiça Eleitoral venceu nesta terça-feira (2).
No Espírito Santo, Serra é o município com o maior número de eleitores que faltaram aos três últimos turnos de eleições. No total, 2.550 pessoas não compareceram às urnas na cidade. Em seguida, vem o município de Guarapari, com 1.358 eleitores faltosos.
Cerca de 40 mil podem ter título eleitoral cancelado, diz TRE
Quem tiver o título de eleitor cancelado sofre sanções como dificuldade para conseguir empréstimos bancários, impossibilidade de tomar posse em cargo público, matricular-se em instituição de ensino pública ou fiscalizada pelo governo e tirar passaporte. Além disso, caso haja o cancelamento, o cidadão precisará realizar novamente todo o procedimento para obtenção de um novo título eleitoral.
O empresário Juliano Martins, de 36 anos, foi ao cartório eleitoral nesta terça, apesar de ter deixado de votar apenas no segundo turno das últimas eleições. Temendo punições, ele preferiu acertar a situação com a Justiça Eleitoral. “Eu quis regularizar, apesar de saber que havia mais prazo no meu caso, para não deixar para a última hora. É claro, eu tenho medo de algum tipo de sanção por ter empresa”, disse.
De acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 1,8 milhão de eleitores estão com títulos irregulares por ausência nos últimos três turnos eleitorais. Para quem não regularizou a situação com a Justiça Eleitoral, o cancelamento automático dos títulos acontecerá entre os dias 17 e 19 de maio.
Os eleitores com voto facultativo, que são os analfabetos, pessoas com idade entre 16 e 18 anos incompletos e maiores de 70 anos, além daqueles com deficiência previamente informada à Justiça Eleitoral não são obrigados a fazer a regularização nos cartórios.

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