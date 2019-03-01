A Rodoviária de Vitória ficou movimentada na tarde desta sexta-feira (1º), véspera de carnaval. Para dar conta da demanda, 600 ônibus extras foram disponibilizados pelas empresas. A administração do Terminal estima que 10 mil pessoas embarquem na rodoviária até a próxima terça-feira (05).
Cerca de 10 mil pessoas devem embarcar na Rodoviária nesse Carnaval
Os destinos do Estado mais procurados são Piúma, Marataízes, Guarapari, Conceição da Barra e São Mateus. Já os locais escolhidos para curtir a folia fora do Espírito Santo são Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.
O estudante Daniel Sabbagh viajou com os amigos Paulo Vitor Ferrari, Mireli Moraes e Maria Eduarda Barroso para Iriri, Sul do Estado. “A mãe da minha amiga alugou uma casa e lá e nos chamou. Vamos dividir as despesas, cada um paga uma parte. Estamos em grupo de quatro pessoas”.
Maria Eduarda conta que por ser uma cidade do interior, a diversão se torna mais calma. “Vamos passar o carnaval em Iriri, aproveitando a cidade pequena, mais tranquila”.
Já o montador Luiz Miranda vai aproveitar os dias de folga no Rio de Janeiro. Ele disse que quase ficou sem passagem. “Deixei para comprar agora e só restavam dois lugares, mas consegui comprar”.
Estradas
Além dos ônibus, muita gente vai viajar de automóvel. Pensando nesse aumento de fluxo nas estradas e para evitar acidentes, principalmente por quem insiste em beber e dirigir, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar deu início na noite desta sexta-feira (1º) a Operação Carnaval e Operação Lei Seca. Até a próxima quarta-feira, as abordagens e realização do teste do bafômetro serão intensificadas. Também haverá blitz nas saídas de casas de shows, blocos de carnaval e locais de grande aglomeração.
De acordo com o capitão Sandro, do Batalhão de Trânsito, as fiscalizações serão itinerantes e estáticas. “Durante o dia teremos fiscalizações itinerantes em todo entorno da ES 060 e na ES 010, principalmente nas imediações dos balneários. Os policiais farão fiscalizações itinerantes e farão abordagens nas imediações das praias. Durante à noite, sobretudo no período da madrugada teremos também fiscalizações fixas nas proximidades de eventos voltados para o carnaval e também nos bares”.
Para reforçar a equipe que vai atuar na fiscalização durante os dias de folia, alunos do Curso de Habilitação de Sargentos foram cedidos para a operação.