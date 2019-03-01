Movimentação na Rodoviária de Vitória no carnaval Crédito: Patrícia Scalzer

A Rodoviária de Vitória ficou movimentada na tarde desta sexta-feira (1º), véspera de carnaval. Para dar conta da demanda, 600 ônibus extras foram disponibilizados pelas empresas. A administração do Terminal estima que 10 mil pessoas embarquem na rodoviária até a próxima terça-feira (05).

Your browser does not support the audio element. Cerca de 10 mil pessoas devem embarcar na Rodoviária nesse Carnaval

Os destinos do Estado mais procurados são Piúma, Marataízes, Guarapari, Conceição da Barra e São Mateus. Já os locais escolhidos para curtir a folia fora do Espírito Santo são Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

O estudante Daniel Sabbagh viajou com os amigos Paulo Vitor Ferrari, Mireli Moraes e Maria Eduarda Barroso para Iriri, Sul do Estado. “A mãe da minha amiga alugou uma casa e lá e nos chamou. Vamos dividir as despesas, cada um paga uma parte. Estamos em grupo de quatro pessoas”.

Maria Eduarda conta que por ser uma cidade do interior, a diversão se torna mais calma. “Vamos passar o carnaval em Iriri, aproveitando a cidade pequena, mais tranquila”.

Já o montador Luiz Miranda vai aproveitar os dias de folga no Rio de Janeiro. Ele disse que quase ficou sem passagem. “Deixei para comprar agora e só restavam dois lugares, mas consegui comprar”.

Movimentação na Rodoviária de Vitória no carnaval Crédito: Patrícia Scalzer

Estradas

Além dos ônibus, muita gente vai viajar de automóvel. Pensando nesse aumento de fluxo nas estradas e para evitar acidentes, principalmente por quem insiste em beber e dirigir, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar deu início na noite desta sexta-feira (1º) a Operação Carnaval e Operação Lei Seca. Até a próxima quarta-feira, as abordagens e realização do teste do bafômetro serão intensificadas. Também haverá blitz nas saídas de casas de shows, blocos de carnaval e locais de grande aglomeração.

De acordo com o capitão Sandro, do Batalhão de Trânsito, as fiscalizações serão itinerantes e estáticas. “Durante o dia teremos fiscalizações itinerantes em todo entorno da ES 060 e na ES 010, principalmente nas imediações dos balneários. Os policiais farão fiscalizações itinerantes e farão abordagens nas imediações das praias. Durante à noite, sobretudo no período da madrugada teremos também fiscalizações fixas nas proximidades de eventos voltados para o carnaval e também nos bares”.