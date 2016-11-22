A criação de centros de especialidades regionalizados vai reduzir pela metade a demanda por atendimentos deste tipo na Grande Vitória. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, com o projeto de reorganização da rede de atenção à saúde do Estado, chamado de “Rede Cuidar”, a população de municípios distantes dos grandes centros terá acesso ao atendimento de qualidade próximo às localidades onde vivem.

A proposta é ter uma rede de atendimento que encurte a distância entre a população e os serviços que ela precisa, oferecendo consultas e exames mais próximos do local de moradia do cidadão e tendo a gestão dos serviços de saúde feita pelos próprios municípios, de forma organizada e em conjunto. Serão oferecidos exames em diversas especialidades, como mamografias e oftalmologia, por exemplo.

Your browser does not support the audio element. Centros de especialidades prometem reduzir alta demanda por exames e consultas pelo SUS na Grande Vitória

Nesta terça-feira (22), o titular da pasta se reuniu com os prefeitos eleitos nas cidades que integram a região metropolitana de saúde, que engloba 20 municípios. Dois prédios, que fazem parte deste projeto, já estão prontos para abrir as portas em Santa Tereza e Nova Venécia.

Atualmente 480 mil habitantes são referenciados para a Grande Vitória, com o Rede Cuidar em funcionamento essa demanda será reduzida pela metade. Além desta, o Estado conta com outras três regiões estratégicas que receberão os centros.

A gestão do projeto será feita por consórcios e a expectativa do secretário de saúde é que até o fim de 2017 já esteja em funcionamento. “Isso tudo será financiado pelo ministério da Saúde, Governo Estadual e pelos municípios. Não queremos gerenciar esse projeto, isso será feito pelas próprias regiões”, explicou.