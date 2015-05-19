Mais 650 vagas vão entrar no sistema rotativo de estacionamento no Centro de Vitória a partir de junho. O prazo para o início da cobrança era em fevereiro, mas houve atraso devido às pinturas e sinalizações da via, segundo o subsecretário de Trânsito de Vitória, José Eduardo Oliveira. A cobrança já existe em cerca de 150 vagas. Com a nova implantação, o Centro vai totalizar 800 vagas com a cobrança do rotativo. “Já estão em funcionamento 150 vagas, as outras 650 serão disponibilizadas em até 30 dias. O Centro de Vitória tem muitos carros estacionados durante a noite, no período em que precisamos fazer a pintura, por isso tivemos atraso no cronograma de implantação. Por isso, no máximo em junho vamos liberar os espaços para o rotativo”, disse.

Your browser does not support the audio element. Centro terá mais 650 vagas de rotativo a partir de junho, diz prefeitura

Os parquímetros já estão todos instalados nas ruas que vão receber o sistema. As placas que indicam as vagas também já foram colocadas, mas estão cobertas por um saco plástico para evitar que os motoristas fiquem confusos enquanto não há a cobrança. Vagas na Praça Costa Pereira, Praça Getúlio Vargas e Avenida General Osório, entre outras vias, vão receber o rotativo.

Para o comerciante Erick de Souza, que costuma ir bastante às imediações da Praça Costa Pereira, o rotativo já deveria estar funcionando na região para facilitar a busca por estacionamento. “Eu nem passo por lá, só nas ruas que sei que tem o parquímetro e têm mais vaga. Se tivesse o parquímetro lá eu estacionaria, sem sombra de dúvidas“, afirmou.

De acordo com o subsecretário de Trânsito, José Eduardo Oliveira, o término da pintura e da sinalização deve ser realizado até meados de junho. O subsecretário também afirmou que a fiscalização será reforçada nos parquímetros com a instalação, em até dois meses, de câmeras de videomonitoramento por parte da empresa responsável pelo sistema .

A fiscalização se faz necessária porque na Praia do Canto, outro ponto que possui o rotativo, houve problemas relacionados ao vandalismo, segundo a prefeitura. Motoristas não conseguiram fazer o pagamento porque as máquinas estavam entupidas propositalmente, explica o subsecretário.

“O que nós identificamos é que algumas pessoas estão colocando moedas com produtos que entopem a máquina, como fitas adesivas".