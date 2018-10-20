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Talk Show CBN Vitória

Centro de Vitória terá galeria de artes a céu aberto

Medida será implementada na avenida Jerônimo Monteiro, uma das mais movimentadas do Centro e tem muitas pichações

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 16:24

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 out 2018 às 16:24
Para ajudar no processo de revitalização do Centro de Vitória, a Prefeitura pretende transformar a avenida Jerônimo Monteiro em uma grande galeria de artes a céu aberto. A via é uma das que mais sofrem com pichações na capital.
A medida foi anunciada pelo Prefeito de Vitória, Luciano Rezende, durante o Talk Show promovido pela rádio CBN Vitória para debater as novas formas de habitar e viver nas cidades, ocorrido neste sábado (20).
Segundo Rezende, na virada do ano, a Prefeitura vai pintar portas de lojas e colocar uma iluminação cênica na avenida, para que os moradores vejam as pinturas durante a noite.
Para o prefeito, essa é uma das medidas para resgatar a atratividade da região e incentivar a reocupação do Centro de Vitória.
"Os bairros se estruturaram com todos os serviços e o Centro perdeu forças, as repartições públicas foram embora. Com isso a gente precisa agora de retomar o Centro e nós estamos fazendo isso em Vitória com prestação de serviços e segurança, iluminação, modificações no PDU para que as pessoas possam ocupar o Centro e ter atrativos culturais e gastronômicos”, apontou o prefeito.
O Talk Show foi realizado direto da 25ª Edição do Salão do Imóvel, na Arena Shopping Vitória. Uma plateia de ouvintes acompanhou e participou da discussão. O bombeiro militar e estudante de arquitetura, Rafael Carlos Nunes, considera muito importante debater projetos para o futuro das cidades
CBN Vitória promoveu Talk Show sobre as novas formas de habitar e viver nas cidades Crédito: Caíque Verli
"Numa sociedade em processo de evolução constante, a gente tem que estar sempre debatendo sobre os espaços que a gente ocupa e transita. Toda a discussão sobre duas cidades tão grandes, como Vitória e Vila Velha, com o pensamento para o futuro, é fundamental para nós como sociedade", comentou.
Assim como Luciano Rezende, o prefeito de Vila Velha, Max Filho, participou do evento e falou da importância da integração dos sistemas municipais de transporte público com o Transcol e da retomada do aquaviário. O presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Carlesso, e o doutor em Urbanismo, Marco Romanelli, também deram contribuições para a discussão.
9850 - Caique Verli - Centro de Viória terá galeria de artes a céu aberto - 2.17s - 20 -10- 18
Ouça o Talk Show na íntegra
O Talk Show aconteceu durante a 25ª Edição do Salão do Imóvel, na Arena Shopping Vitória. Ouça abaixo a íntegra da discussão sobre a cidade do futuro: as novas formas de habitar e viver nas cidades.
Parte 1
TALK SHOW CBN - 1 PARTE
 
Parte 2
TALK SHOW CBN - 2 PARTE
 
Parte 3 
TALK SHOW CBN - 3 PARTE.

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