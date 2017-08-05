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Reportagem Especial

Centro de Vitória tem mais de 100 imóveis abandonados

No caso de imóveis particulares é possível fazer desapropriações para oferecer a famílias que necessitam, segundo a prefeitura

Publicado em 05 de Agosto de 2017 às 16:09

Publicado em 

05 ago 2017 às 16:09
Antigo IAPI, ocupado recentemente, está abandonado há quase duas décadas Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta
O abandono de diversos imóveis no Centro de Vitória é algo que salta aos olhos de quem vive, trabalha ou apenas passa pelo bairro. De acordo com a Associação de Moradores do Centro (Amacentro), atualmente, existem 130 imóveis, públicos e privados, que estão fechados na região sem nenhum tipo de utilização. O resultado é falta de segurança, risco à saúde pública e o esvaziamento do bairro fora do horário comercial.
Para quem mora ou trabalha na região, o abandono de imóveis no Centro é uma realidade triste de se conviver. Há quem diga que isso é apenas um reflexo de um descaso do poder público com o bairro, que em outras épocas era o local mais importante da cidade, onde órgãos governamentais e o comércio se estabeleceram. Hoje, o panorama é outro.
Rafael Monteiro de Barros - Imóveis abandonados no Centro de Vitória - 6.04s - 07-08-17

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