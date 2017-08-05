Centro de Vitória tem mais de 100 imóveis abandonados

O abandono de diversos imóveis no Centro de Vitória é algo que salta aos olhos de quem vive, trabalha ou apenas passa pelo bairro. De acordo com a Associação de Moradores do Centro (Amacentro), atualmente, existem 130 imóveis, públicos e privados, que estão fechados na região sem nenhum tipo de utilização. O resultado é falta de segurança, risco à saúde pública e o esvaziamento do bairro fora do horário comercial.

Para quem mora ou trabalha na região, o abandono de imóveis no Centro é uma realidade triste de se conviver. Há quem diga que isso é apenas um reflexo de um descaso do poder público com o bairro, que em outras épocas era o local mais importante da cidade, onde órgãos governamentais e o comércio se estabeleceram. Hoje, o panorama é outro.