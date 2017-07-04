A prefeitura de Vitória apresentou na tarde desta terça-feira (4) a minuta do Plano Diretor Urbano. Uma das regiões onde mais haverá mudanças na legislação é o Centro da capital, que terá normas de preservação da paisagem histórica e incentivos à ocupação, como a facilitação para a alteração de uso dos imóveis.

Your browser does not support the audio element. Centro de Vitória será uma das regiões mais modificadas com o PDU

Entre as propostas incluídas na minuta do PDU estão a obrigatoriedade para que a EDP Escelsa retire a fiação da frente de monumentos e prédios históricos para que a visão para essas edificações seja preservada. A partir da publicação da lei, a ideia é que a companhia de energia retire os fios em até dois anos.

Além disso, outra proposta para o Centro de Vitória é a facilitação para mudança de uso de alguns imóveis. Com isso, a prefeitura pretende tornar mais ágil a alteração de prédios comerciais para residenciais e vice-versa. A ideia é que o Centro ofereça incentivos para a ocupação da região tanto por empreendimentos quanto por novos moradores.

A secretária municipal de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, explicou o motivo de elaborar iniciativas voltadas para o Centro de Vitória. “Nós percebemos a necessidade de ocupação de espaços ainda ociosos no Centro que podem melhorar a qualidade de vida do morador e da economia nessa região da cidade”, comentou.

Outra proposta prevista no PDU é a menor exigência de vagas de estacionamento nos corredores viários do Centro. A nova regra prevê a criação de uma vaga para cada 45 m² construídos. Atualmente, a exigência é de uma vaga para cada 35 m². No comércio, haverá isenção de até oito vagas de estacionamento.