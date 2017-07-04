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Centro de Vitória será uma das regiões mais modificadas com o PDU

Plano Diretor Urbano prevê a retirada da fiação da frente de monumentos e prédios históricos, facilitação na alteração de prédios comerciais para residenciais e vice-versa e menor exigência de vagas de estacionamento nos corredores viários

Publicado em 04 de Julho de 2017 às 19:42

Publicado em 

04 jul 2017 às 19:42
A prefeitura de Vitória apresentou na tarde desta terça-feira (4) a minuta do Plano Diretor Urbano. Uma das regiões onde mais haverá mudanças na legislação é o Centro da capital, que terá normas de preservação da paisagem histórica e incentivos à ocupação, como a facilitação para a alteração de uso dos imóveis.
Centro de Vitória será uma das regiões mais modificadas com o PDU
Entre as propostas incluídas na minuta do PDU estão a obrigatoriedade para que a EDP Escelsa retire a fiação da frente de monumentos e prédios históricos para que a visão para essas edificações seja preservada. A partir da publicação da lei, a ideia é que a companhia de energia retire os fios em até dois anos.
Além disso, outra proposta para o Centro de Vitória é a facilitação para mudança de uso de alguns imóveis. Com isso, a prefeitura pretende tornar mais ágil a alteração de prédios comerciais para residenciais e vice-versa. A ideia é que o Centro ofereça incentivos para a ocupação da região tanto por empreendimentos quanto por novos moradores.
A secretária municipal de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro,  explicou o motivo de elaborar iniciativas voltadas para o Centro de Vitória. “Nós percebemos a necessidade de ocupação de espaços ainda ociosos no Centro que podem melhorar a qualidade de vida do morador e da economia nessa região da cidade”, comentou.
Outra proposta prevista no PDU é a menor exigência de vagas de estacionamento nos corredores viários do Centro. A nova regra prevê a criação de uma vaga para cada 45 m² construídos. Atualmente, a exigência é de uma vaga para cada 35 m². No comércio, haverá isenção de até oito vagas de estacionamento.
O PDU também estabelece que lotes considerados menores vão poder ocupar 100% do terreno e serem isentos de afastamentos. Já os que são considerados maiores vão poder aproveitar até 60% da área, desde que mantenham uma afastamento frontal de quatro metros.

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