Centrais Sindicais realizam ato em Vitória contra projeto que libera terceirização

Cerca de 50 manifestantes ligados às centrais sindicais realizaram um ato no Aeroporto de Vitória, por volta das 6 horas da manhã desta quarta-feira (22), contra o projeto de lei que regulamenta a terceirização no mercado de trabalho. A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta alterações ao texto-principal da proposta.

Your browser does not support the audio element. Centrais Sindicais realizam ato em Vitória contra projeto que regulamenta terceirização

Os sindicalistas realizaram abordagens aos membros da bancada federal capixaba que seguiam para Brasília. Também houve panfletagem no setor de embarque do Aeroporto de Vitória, por cerca de 2 horas. Eles abordaram cinco dos dez deputados federais do Estado - Paulo Foletto (PSB), Dr. Jorge Silva (PROS), Lelo Coimbra (PMDB), Givaldo Vieira (PT) e Helder Salomão (PT). Os manifestantes também falaram com o vice-governador César Colnago (PSDB) e o senador Ricardo Ferraço (PMDB).

O PL 4330/04 libera a terceirização para todas as atividades das empresas. Atualmente, apenas funções secundárias, que não tem a ver com a atividade principal de uma empresa, podem passar por terceirização.

De acordo com a presidente da CUT no Estado, Noêmia Simonassi, a central não planeja nenhum tipo de protesto pelas avenidas da Grande Vitória no dia de hoje. Serão feitas panfletagens ao longo do dia em vários pontos da Grande Vitória, como na Universidade Federal do Espírito Santo e na Assembleia Legislativa. Está prevista ainda a realização de um aulão com advogados por volta das 17 horas, na Praça Oito, no Centro da capital, para apresentar e explicar o projeto de lei. O objetivo é aumentar a pressão popular na Câmara dos Deputados.

Na quarta-feira da semana passada, as centrais sindicais fecharam as principais vias de acesso à Vitória durante a manhã para protestar contra o projeto.