Centenas de motoristas fazem fila para comprar gasolina sem imposto

Motoristas fazem fila para abastecer em posto que participa de "Feirão do Imposto" em Jardim Camburi Crédito: Eduardo Dias

A vontade de economizar e comprar gasolina com desconto motivou centenas de motoristas e alguns motociclistas a ficarem por muitas horas na fila de um posto de combustíveis no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Em uma manifestação para alertar os consumidores, o posto vendeu 4 mil litros gasolina sem cobrar o valor dos impostos. O valor cobrado pelo litro foi de R$ 1,96 e cada motorista tinha direito a abastecer R$ 40 e as motos R$ 10. Com os impostos, o mesmo posto vende a gasolina por R$ 4,38.

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Assim como fez o socorrista Jaime Ferreira, teve muita gente que até dormiu na fila. Jaime chegou na fila por volta de 21h30 da noite. "Dormir dentro do carro não é fácil não. Trouxe meu travesseiro, minha garrafinha de água e lençol, mas nem assim deu pra dormir. Fiquei a noite toda acordado e ansioso", disse o motorista.

Socorristo Jaime Cabral dormiu na fila do posto de Jardim Camburi Crédito: Eduardo Dias

A venda de gasolina com desconto começou às 7 horas e terminou no início da tarde. O empresário Cleber Mesquita, que é sócio-proprietário, afirmou que 180 carros e 64 motos foram atendidos. A fila, no entanto, reuniu mais de 500 carros e muitos motoristas não conseguiram aproveitar o desconto.

"A importância desse ato é conscientizar as pessoas sobre o quanto a gente está pagando de tributo pelos combustíveis", disse o proprietário do posto.

Os altos preços da gasolina atualmente têm relação direta com a nova política de de ajustes de preços adotada pela Petrobras. No Espírito Santo, a média do litro da gasolina saltou de R$ 3,64 para R$ 4,21 nos últimos 10 meses.

De acordo com Pablo Vitorazzi, diretor da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Vitória, na próxima quinta-feira (24) será realizada uma mobilização batizada de Dia da Liberdade de Impostos. Mais de 50 lojas de shoppings de Vitória e Vila Velha vão vender produtos isentos de carga tributária. Uma rede de supermercados também vai participar da ação.

"O dia 24 de maio é marcado como o primeiro dia que o brasileiro trabalha para si. Nos primeiros 153 dias do ano ele trabalhou só para pagar impostos. Nesse dia ele está livre da carga tributária, que hoje é muito pesada", avaliou o representante da CDL Jovem.

Do primeiro dia do ano até a manhã deste sábado foram arrecadados mais de R$ 14 bilhões em tributos no Espírito Santo. A soma em todo o Brasil passa dos R$ 912 bilhões, de acordo com números da Federação do Comércio.