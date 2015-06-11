Centenas de estudantes protestam pelas ruas de Vitória contra aprovação do Escola Viva

Cerca 150 estudantes de escolas estaduais protestaram durante a tarde desta quarta-feira (10) em repúdio à aprovação do projeto de lei que institui o programa Escola Viva, novo modelo de Ensino Médio em turno único do Governo do Estado. Os manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Américo Buaiz, em frente à Assembleia Legislativa, onde o projeto foi aprovado horas antes da manifestação.Os estudantes também fizeram passeata até a sede da Secretaria de Educação (Sedu), na Avenida César Hilal. Na secretaria, eles pediram para serem recebidos pelo secretário da pasta, Haroldo Corrêa Rocha. Ao serem informados de que ele estava em uma agenda externa houve protesto pelos corredores dos três andares do prédio. A ocupação no local durou uma hora.O presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo (Ueses), Luiz Felipe Costa, criticou a falta de diálogo do governo com os estudantes. “Esse projeto, que foi imposto pelo Estado, não nos representa, na medida de que nós não fomos ouvidos. Nós fomos chamados sim na Sedu, conversamos com o secretário, mas não houve um diálogo franco. Foram tentativas sistemáticas de tentar nos convencer de que este projeto era bom”, disse à Rádio CBN Vitória.No segundo semestre de 2015, nenhuma escola que já faça parte da rede vai receber o programa Escola Viva. Ele será inaugurado em uma “unidade piloto”, a ser criada no meio deste ano. Há fortes chances de que essa escola piloto seja implantada no campus da Faesa em São Pedro. A Sedu foi procurada, mas não se pronunciou sobre os protestos dos estudantes.