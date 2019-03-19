"Censo" da nutrição infantil vai coletar dados em duas cidades do ES

Criança acima do peso ideal: estudo da nutrição infantil Crédito: Dementeva Julia

Crianças de duas cidades do Espírito Santo vão participar de um estudo nacional sobre a nutrição infantil. Para levantar informações sobre as famílias capixabas, haverá preenchimento de questionário e até exames de sangue. Os municípios visitados serão Vitória, onde 90 casas serão escolhidas, e a Serra, com 50 residências. O alvo do levantamento são crianças menores de 5 anos. O primeiro ciclo de visitas começa no mês de abril e vai até 10 de maio.

O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani) será realizado em todo o Brasil, com visitas a 15 mil domicílios em 123 municípios. O trabalho será realizado com recursos federais, do Ministério da Saúde e coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O estudo é voltado para a coleta de dados inéditos sobre o crescimento e desenvolvimento infantil que possa servir como base para a elaboração de políticas públicas na área de saúde e nutrição no futuro.

INÉDITO

O processo será feito em duas etapas: uma por meio de questionário feito por entrevistadores e a segunda em que é feita a coleta de sangue das crianças entre seis meses e cinco anos, para um maior detalhamento da avaliação nutricional, como explica o coordenador nacional do Enani, professor Gilberto Kac.

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“Na primeira, nós trabalhamos com um questionário geral que inclui informações sobre a alimentação da criança nas últimas 24 horas, fazemos as medidas de peso e altura, e depois agendamos para retornar e fazer a coleta de sangue. É a primeira vez que a gente vai ter dados detalhados para um conjunto de 14 marcadores, micronutrientes, como zinco, selênio, vitaminas do complexo B, vão ser estudados no território nacional como um todo”, explicou.

Entre os pontos que serão levantados estão hábitos alimentares, amamentação, doação de leite humano, consumo de suplementos de vitaminas e minerais pelas crianças, habilidades culinárias dos responsáveis, ambiente alimentar e condições sociais da família.

No Espírito Santo, a equipe que realizará as entrevistas é formada por um coordenador, um supervisor e três entrevistadoras, que vão visitar 140 casas, sendo 50 na Serra e 90 em Vitória. O primeiro ciclo de visitas começa no mês de abril e vai até 10 de maio.

“Para a gente ter um retrato do Brasil que é um país de dimensão continental eu não posso estudar a população como um todo. Então, a gente trabalha com um sistema de amostra. Por isso que são 15 mil domicílios em 123 municípios. Esse municípios são sorteados para ter representatividade das áreas urbanas e rurais das 5 regiões e ainda uma representatividade por faixa etária”, detalhou.

UNIFORME

Os entrevistadores são treinados pela equipe de organização do estudo e vão nas residências previamente mapeadas. Eles usam uniforme e são identificados por um crachá de atuação no projeto. Para garantir a segurança dos entrevistados e dos profissionais, algumas ferramentas são disponibilizadas para consulta.