Cemitérios têm intensa movimentação no feriado de Finados

Crédito: Caíque Verli

A movimentação foi intensa nos cemitérios de Vitória nesta quinta-feira (2). Muita gente dedicou o feriado do Dia de Finados para visitar os túmulos de familiares e amigos.

Nos cemitérios de Maruípe e Santo Antônio, grupos religiosos fizeram momentos de oração. Uma das pessoas que foi ao cemitério pela manhã foi a doméstica Ana Pereira, que se lembrou principalmente dos pais que já morreram. Ela comentou que finados é um dia em que a saudade bate mais forte.

"A gente não esquece os entes queridos durante a vida toda, mas esse dia é um dia especial que a gente lembra mais. Vem na mente da gente tudo que a gente já aconteceu. É uma hora triste. Eu mesmo venho porque a gente tem que vir mesmo", disse

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A aposentada Nilceia Santos Valadares foi ao cemitério homenagear os pais, um filho e duas irmãs que já morreram. Nilceia se emociona ao lembrar dos familiares."Representa muita tristeza porque já perdi tanta gente. É muita coisa junta que passa na cabeça", afirmou.

Apesar do intenso movimento, vendedores de flores contaram que as vendas caíram até mais de 30% em comparação aos anos anteriores. Jurenir Borges conta que no Dia de Finados costuma vender fósforo e vela na porta do Cemitério de Maruípe e que neste ano a procura caiu muito. "Já tem uns 30 anos que eu vendo vela aqui. Agora o movimento mudou, está muito fraco mesmo. Vendia por volta de 100 caixas. Ate agora só vendi 3 caixas", lamentou.