Celular - roubo - perda - acesso - aplicativo Crédito: Reprodução/Pixabay

A cada 30 dias, ao menos um milhão de celulares piratas entram no mercado do país. Esse é o mesmo número de aparelhos irregulares que estão no alvo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para serem bloqueados no mesmo período a partir de agora. Nesse domingo (23), a Anatel começou a enviar no Espírito Santo, e em mais 9 estados, mensagens para quem habilitar um celular pirata nas redes das operadoras de telefonia móvel. Em 75 dias, o aparelho será bloqueado.

A medida, porém, não atinge os aparelhos adquiridos anteriormente a esta data (23 de setembro). Mesmo sendo pirata, o aparelho não será afetado.

Gerente da unidade operacional da Anatel no Espírito Santo, Maxwel de Souza Freitas explica que esses celulares geralmente são comprados pela internet, no exterior e de comerciantes que eventualmente adquiriram esse produto irregularmente.

Your browser does not support the audio element. Celulares piratas começam a receber mensagens de bloqueio no ES

"A primeira coisa que o consumidor tem que ver é procurar no telefone e na caixa do aparelho o selo do Anatel. Todo telefone homologado tem um selinho que tem o símbolo da Anatel e o número da homologação", orienta.

A Anatel também recomenda que o usuário confira no site da agência se o celular é regular, através do número do Imei (que pode ser obtido digitando *#06# no aparelho).

RISCOS

E é mesmo imprescindível saber a procedência do aparelho. O comentarista de tecnologia da Rádio CBN Vitória, Gilberto Sudré, alerta que o uso de um celular pirata coloca a integridade física do usuário em risco.

"Os celulares foram produzidos sem nenhum tipo de norma nacional ou internacional. Com isso, você pode ter baterias fora do padrão que podem explodir, podem pegar fogo, aparelhos que transmitem uma potência maior do que deveria, causando até interferência no sistema da própria rede, fazendo com que as ligações caiam, que não se completem", adverte.