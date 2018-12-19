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Produtos Natalinos

Ceia de Natal dos capixabas fica quase 5% mais barata em 2018

Levantamento mostrou que, dos itens pesquisados, treze deles tiveram redução de preço e apenas seis apresentaram alta nos valores

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 21:56

Publicado em 

18 dez 2018 às 21:56
Neste ano, o preço das carnes recuou, em média, 4,8%. O peru, por exemplo, teve redução de 3,4% Crédito: Eduardo Dias
Há poucos dias para o natal, consumidores correm atrás de produtos para a ceia e encontram uma leve queda no preço dos itens que compõe a tradicional refeição. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Extensão da Faculdade Doctum, de Vitória, apontou uma redução de 4,8% no preço médio dos itens da ceia natalina neste ano, em comparação com 2017.
O projeto “Vigilante$ do$ Preço$” realizou a coleta dos preços de 19 produtos tradicionalmente consumidos no período em 10 supermercados da Grande Vitória. Dos itens pesquisados, treze deles tiveram redução de preço e apenas seis apresentaram alta nos valores.
> Levantamento aponta os campeões de impostos dos produtos natalinos
Os principais itens da ceia apresentaram queda. O preço das carnes recuou, em média, 4,8%. O preço do peru teve redução de 3,4%, do chester desossado 4,7% e da ave supreme 6,9%. O panetone também registrou diminuição. Uma média de 6,2% de queda. As frutas secas típicas do natal e outras frutas processadas também apresentaram redução, com média de 11,8%.
No entanto, o maior recuo ficou por conta da Castanha-do-pará, com uma queda de 50,4%. De acordo com o coordenador do projeto, professor Paulo Cezar Ribeiro, o que aconteceu foi a normalização da produção. “Teve uma situação adversa em 2017, com o preço quase dobrando por motivo de seca na região produtora, uma situação atípica. Nesse ano, voltou ao preço normal. Recuou, mas é um recuou que já estava sendo esperado, a produção voltou ao normal”, disse.
A alta entre os produtos pesquisados ficou no segmento de frutas tropicais. Na média, 31,6% de aumento, com destaque para a maçã gala (29,9%), o pêssego nacional (62%) e na ameixa importada (31,4%). O melão amarelo foi a única fruta da cesta que apresentou recuo médio nos preços, em torno de 5,5%.
Pesquisar preços é fundamental
Mesmo com a redução, o professor frisa que o ideal a se fazer é a pesquisa de preços em mais de um estabelecimento. Segundo ele, durante a pesquisa, foi notada uma diferença de preço de até 30% no mesmo item em supermercados diferentes. “Até 30% a gente observou. (A orientação é) Pesquisar nas proximidades. Se for em lugar muito distante, vai gastar combustível e perder tempo. Mas, no próprio bairro, é bom pesquisar em pelo menos dois ou três supermercados, para economizar ainda mais na composição da cesta”, completou.
A empresária Rosimery Sanz, 61, afirma que sempre pesquisa os preços e, inclusive, trocou o peru de Natal por um pernil de porco após notar uma diferença grande de preço. “Eu vi uma diferença de R$ 4,25 por kilo. Então um peru de 6kg dá uma diferença razoável”, disse.
Já a aposentada Georgete Natalia, 67, afirma que foi mais fácil comprar neste ano do que o ano passado, já que esperava um preço maior em alguns produtos. “Pelo contrário, como as coisas estão mais difíceis, talvez os preços tenham se mantido”, disse.
Alta nas vendas
O presidente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, afirmou que o cenário favorável para 2019 faz com o que o fim de ano de 2018 seja melhor que o de 2017. “O consumidor está mais otimista neste final de ano, e neste cenário nós estamos esperando um aumento nas vendas de 8 a 10% nominal."
Cesta de natal dos capixabas fica quase cinco por cento mais barata em 2018

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