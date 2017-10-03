Ceasa quer banir uso de caixas de madeira e substituir por plásticas

As Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) pretende banir o uso de caixas de madeira na unidade em Cariacica, localizado às margens da BR 262. A mudança começa em 2018. A ideia, que ainda está em fase de projeto, é substituir o material pelo uso de caixas plásticas, com uma empresa que venda os recipientes e ainda faça a higienização no próprio espaço.

Hoje circulam pela Ceasa entre 70 mil e 100 mil caixas de madeira na Ceasa. A orientação é que elas sejam utilizadas apenas uma vez e depois descartadas, o que gera resíduos sólidos. Há risco de contaminação e proliferação de doenças. Mesmo assim, muita gente utiliza a caixa mais de uma vez, colocando em risco a saúde de quem consome os alimentos.

A ideia da Ceasa é que a empresa que será escolhida por licitação faça além da venda, a higienização das caixas, para serem reutilizadas. O produtor de abacaxi Romildo Pereira, de 64 anos, não concorda com a ideia, porque, segundo ele, os produtos são vendidos junto com as caixas. “Quem compra o abacaxi, compra a caixa de madeira também. Não tem devolução. Aí não tem jeito”, pondera.

Caixas de madeira são reaproveitadas na Ceasa Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

O projeto da Ceasa, no entanto, inclui um banco de caixas, onde haveria uma padronização e os produtores receberiam um ticket sempre que deixassem as caixas com um distribuidor. Assim, poderiam trocar por outras caixas na central e não ficariam no prejuízo.

O diretor técnico da Ceasa, Henrique Casamata, explica que não será proibido o uso de caixas de madeira, mas que a intenção é conscientizar o uso do material de plástico. “A caixa de madeira não estará proibida, mas só poderá ser utilizada uma vez. O produtor pode trazer os produtos em uma caixa de madeira nova. A partir do momento que movimentar a mercadoria na Ceasa, precisará da caixa plástica padronizada por essa empresa”, salienta.

Jonas, distribuidor de goiabas, aprova o uso de caixas plásticas e já o faz Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

O distribuidor Jonas Inácio Rodrigues, de 37 anos, já trabalha com caixas plásticas. Para ele, o custo é bem menor. “Teoricamente estou trabalhando de forma correta, porque não há desmatamento e a caixa de madeira quebra. A plástica é mais econômica e tem um tempo de vida útil maior. E eu não levo pragas de volta para o campo, porque faço a higienização”, explica.