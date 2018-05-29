Ceasa: portões abertos e 80% de queda em vendas

Fernando Uliana mostra espaço vazio em galpão na Ceasa Crédito: Caíque Verli

Embora os acessos da Ceasa estejam liberados, muitos alimentos não têm chegado ao local desde a última quarta-feira (23). São, principalmente, produtos que vem de fora do Estado, de produtores que não conseguem passar pelos bloqueios de caminhoneiros nas rodovias. O comércio no local amarga uma queda de 80% nas vendas desde que o movimento grevista começou, segundo alguns vendedores.

O gerente de uma hortigranjeira Fernando Uliana contou que cenoura e batata, por exemplo, estão em falta desde a semana passada.

"O estoque está zerado. A única coisa que a gente tem aqui é alho. O que se encontra no momento são produtos produzidos na região. Os produtores conhecem algumas rotas alternativas. Mas tudo que depende de passar pela BR não se chega", contou.

Um outro ponto negativo também é que, com a queda do movimento, muitos alimentos acabam estragando. Jackson Osvaldo, que é dono de uma hortigranjeira, contou que tem carga perecível presa na estrada.

"O caminhão com frutas secas, que a gente traz de outros Estados, está há nove dias parados. Nem sei como está essa carga. O que tem de hortifruti nele está estragado. Tem que esperar chegar para ver o que vai sobrar. Como nossa mercadoria é de giro rápido e como não tem para quem vender, a mercadoria vai danificando", disse.