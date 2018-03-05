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Alimentos seriam descartados

Ceasa doa mais de 40 toneladas de alimentos por mês

Mesmo próprios para consumo, alimentos eram descartados por estarem maduros demais, com pequenos arranhões ou porque não foram vendidos no dia

Publicado em 05 de Março de 2018 às 13:53

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 mar 2018 às 13:53
Alimentos que seriam descartados são doados para instituições Crédito: Caíque Verli
A Ceasa conseguiu acabar com o desperdício de alimentos na unidade de Cariacica. Por mês, aproximadamente 40 toneladas de frutas, verduras e legumes são doadas para instituições de caridade através do programa chamado Mesa Brasil.
Ceasa doa mais de 40 toneladas de alimentos por mês
O diretor-técnico operacional da Ceasa, Henrique Casamata, explicou que esses alimentos estão próprios para o consumo humanos, mas antes eram descartados por estarem maduros demais, com pequenos arranhões ou porque não foram vendidos no dia.
O diretor-técnico operacional da Ceasa, Henrique Casamata Crédito: Caíque Verli
"Esses alimentos, antigamente, iam para o lixo. E hoje são reaproveitados nas doações para essas instituições", comenta Casamata.
O programa existe desde 2013, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc),  e mais de 22 mil pessoas são atendidas. Um funcionário da Ceasa coleta esses alimentos que foram descartados pelos produtores e levam para um galpão localizado na própria Ceasa.
Segundo Casamata, são mais de 100 instituições que recebem esses alimentos. "As inscrições dessas instituições são de responsabilidade do próprio Sesc. As instituições passam pelas auditorias do Sesc, que fiscaliza essa distribuição dos alimentos", explica.
Uma equipe de nutricionistas atesta as condições de uso dos alimentos. O produtor pode doar os alimentos no Programa que fica na Unidade Cariacica, ou acionar o Mesa Brasil pelo telefone para solicitar a retirada da doação em sua propriedade rural. 
Serviço:
“Mesa Brasil Sesc / Banco Ceasa de alimentos”
Telefone: (27)3136-2330
Horário de funcionamento: 8h às 15h. De segunda à sexta-feira.
Endereço: Rodovia BR 262, nº5438, Vila Capixaba (Dentro da Unidade Cariacica da Ceasa)

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