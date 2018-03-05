Alimentos que seriam descartados são doados para instituições Crédito: Caíque Verli

A Ceasa conseguiu acabar com o desperdício de alimentos na unidade de Cariacica. Por mês, aproximadamente 40 toneladas de frutas, verduras e legumes são doadas para instituições de caridade através do programa chamado Mesa Brasil.

Your browser does not support the audio element. Ceasa doa mais de 40 toneladas de alimentos por mês

O diretor-técnico operacional da Ceasa, Henrique Casamata, explicou que esses alimentos estão próprios para o consumo humanos, mas antes eram descartados por estarem maduros demais, com pequenos arranhões ou porque não foram vendidos no dia.

O diretor-técnico operacional da Ceasa, Henrique Casamata Crédito: Caíque Verli

"Esses alimentos, antigamente, iam para o lixo. E hoje são reaproveitados nas doações para essas instituições", comenta Casamata.

O programa existe desde 2013, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), e mais de 22 mil pessoas são atendidas. Um funcionário da Ceasa coleta esses alimentos que foram descartados pelos produtores e levam para um galpão localizado na própria Ceasa.

Segundo Casamata, são mais de 100 instituições que recebem esses alimentos. "As inscrições dessas instituições são de responsabilidade do próprio Sesc. As instituições passam pelas auditorias do Sesc, que fiscaliza essa distribuição dos alimentos", explica.

Uma equipe de nutricionistas atesta as condições de uso dos alimentos. O produtor pode doar os alimentos no Programa que fica na Unidade Cariacica, ou acionar o Mesa Brasil pelo telefone para solicitar a retirada da doação em sua propriedade rural.

Serviço:

“Mesa Brasil Sesc / Banco Ceasa de alimentos”

Telefone: (27)3136-2330

Horário de funcionamento: 8h às 15h. De segunda à sexta-feira.