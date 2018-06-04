Ceasa: alguns alimentos ainda têm preço alto mesmo com fim da greve

Clientes ainda reclamam de preços altos nos supermercados Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Após o fim da greve dos caminhoneiros, o abastecimento na Ceasa, em Cariacica, foi completamente normalizado nesta segunda-feira (04), com a chegada de 1,4 mil tonelada de produtos. Com isso, os preços dos alimentos começam a voltar a níveis anteriores aos da paralisação. No entanto, há itens como a batata e a cenoura que ainda pesam nos bolsos dos consumidores.

Na Ceasa, o quilo da cenoura era vendido por R$ 1,56 nesta segunda. No primeiro dia da greve, a mesma quantidade era comercializada por R$ 0,95. A batata, apesar da redução de valor, ainda tem preço acima da média. Nesta segunda, o quilo da batata era vendido por R$ 2,70. Antes da greve, a mesma quantidade saía por R$ 1,67.

Clientes ainda reclamam de preços altos nos supermercados Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Algumas hortaliças, por outro lado, atingiram preços abaixo dos patamares anteriores à greve dos caminhoneiros. O quilo de alface foi vendido na Ceasa por R$ 1,73 e o da couve por R$ 2,45. Antes, custavam R$ 1,92 e R$ 3,18, respectivamente.

No caso das frutas, há algumas que ficaram mais caras depois de encerrada a greve. O quilo da laranja pera, por exemplo, foi vendido nesta segunda por R$ 1,60, acima do preço máximo atingido durante a paralisação, que foi de R$ 1,44. Já o quilo do melão amarelo, que chegou a ser comercializado por R$ 2,50 nos dias de greve, saía por R$ 2,69 nesta segunda.

Nos supermercados, há consumidores que reclamam que os preços já eram altos antes mesmo da greve,

como é o caso do comerciante Victor Lázaro, de 44 anos. Para ele, os valores continuam similares aos praticados antes da paralisação. “Eu acho que não mudou, continuam os mesmos preços. Existem alguns reajustes normais, mas, no geral, está tudo do mesmo jeito.”

Na opinião da dona de restaurante Miriam Suganuma, os valores permanecem altos mesmo após o fim da paralisação dos caminhoneiros. “Alguns produtos estão mais baratos, mas outros continuaram com preços elevados.”

A reportagem da CBN encontrou o quilo da batata sendo vendido por R$ 7,98 em um supermercado de Vitória, valor bem acima dos R$ 2,70 pagos pela mesma quantidade na Ceasa nesta segunda. A cenoura chega a R$ 4,99 nas prateleiras.

Segundo o presidente da Associação Capixaba dos Supermercadistas (Acaps), Hélio Schneider, a tendência é de normalização dos preços nos próximos dias. Ele afirma que ainda há produtos com preços mais elevados por conta do valor de aquisição durante a greve dos caminhoneiros. No entanto, com a reposição gradativa dos estoques, a expectativa é que os preços sejam reduzidos.

Confira alguns produtos

Batata

04/06 - R$ 2,70

21/05 – R$1,67

Chegou a custar R$ 5,00 durante a greve

Cenoura

04/06 - R$ 1,56

21/05 - R$ 0,95

Chegou a custar R$ 2,90 durante a greve

Alho

04/06 – R$ 5,00

21/05 – R$ 5,35

Chegou a custar R$ 5,25 durante a greve

Cebola

04/06 - R$ 3,45

21/05 – R$ 2,50

Chegou a custar R$ 3,50 durante a greve

Melancia

04/06 – R$ 1,75

21/05 – R$ 1,75

Chegou a custar R$ 1,85 durante a greve

Laranja Pera

04/06 – R$ 1,60

21/05 – R$ 1,29

Chegou a custar R$ 1,44 durante a greve

Melão Amarelo

04/06 – R$ 2,69

21/05 – R$ 2,27

Chegou a custar R$ 2,50 durante a greve

Alface lisa

04/06 – R$ 1,73

21/05 - R$ 1,92

Chegou a custar R$ 5,21 durante a greve

Couve

04/06 – R$ 2,45

21/05 – R$ 3,18

Chegou a custar R$ 4,55 durante a greve

Cebolinha

04/06 – R$ 3,79

21/05 – R$ 4,47