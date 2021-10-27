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Papo Reto

CBN Vitória realiza bate-papo sobre as novas tendências de tecnologia no mercado capixaba

Thássius Veloso, comentarista da Rede CBN e Globonews, recebe convidados especiais como Neyla Tardin e Gilberto Sudré, comentaristas da CBN Vitória, e Luiz Claudio Allemand, Advogado e conselheiro da CNJ

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 18:46

Publicado em 

27 out 2021 às 18:46
Dentro das comemorações pelos 25 anos da CBN Vitória, a rádio que toca notícias realiza, nesta quinta-feira (28), um bate-papo no formato on-line com especialistas e comentaristas que vão falar sobre as novidades da tecnologia dentro do mercado capixaba e o que as organizações devem fazer para não ficar para trás. O papo pode ser acompanhado a partir das 10h, com transmissão ao vivo pela CBN e A Gazeta.
A apresentação fica por conta de Thássius Veloso, jornalista especializado em Tecnologia e Comentarista de Tecnologia da CBN e Globonews. Os convidados especiais são Neyla Tardin, comentarista da CBN Vitória, Luiz Claudio Allemand, advogado e conselheiro da CNJ, e Gilberto Sudré, comentarista de Tecnologia da CBN Vitória.
“Nossos ouvintes podem esperar uma conversa rica, repleta de pontos de vista, em que as dores e delícias de se viver no mundo digital serão abordadas. Não teremos assunto tabu. Junto com os convidados, vamos traçar as tendências e oportunidades para novos negócios e responder às dúvidas dos participantes”, garante o apresentador.

A campanha

A celebração dos 25 anos vai até dezembro, com programação alinhada a outros eventos da Rede Gazeta. O conceito “a rádio que conversa com você” destaca e celebra a parceria da rádio com os ouvintes, que, juntamente com toda a equipe da emissora, constroem diariamente a cobertura jornalística.
A rádio CBN Vitória pode ser ouvida na frequência 92,5 FM, através do site, aplicativo, podcast e nas redes sociais.

Serviço

Data: 28 de outubro (quinta-feira)
Horário: 10h às 11h15
Assista em cbnvitoria.com.br ou agazeta.com.br/eventos
Ouça na CBN Vitória 92,5 FM
Painel
Painel "Papo Reto: Tecnologia e Mercado" da CBN Vitória, com a participação de Thássius Veloso, Neyla Tardin, Luiz Cláudio Allemand e Gilberto Sudré Crédito: Pedro Cunha

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