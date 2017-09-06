Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Especiais

CBN Vitória com plateia homenageia 466 anos da Capital

Programa foi apresentado fora do estúdio nesta quarta-feira

Publicado em 06 de Setembro de 2017 às 08:36

Publicado em 

06 set 2017 às 08:36
O programa CBN Vitória, sob o comando da jornalista Fernanda Queiroz, fez uma homenagem aos 466 anos da capital capixaba que será comemorado na sexta-feira (8). O programa desta quarta (6) foi realizado especialmente com a presença de plateia, e fora do estúdio, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Cidade Alta, no Centro de Vitória. A história, os personagens emblemáticos, o desenvolvimento e os desafios da cidade são temas em discussão entre os convidados.
Marcam presença os comentaristas Gilberto Sudré (CBN e a Tecnologia) e Marco Bravo (CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade) que direcionaram seus assuntos para os temas de interesse da cidade. O evento também contou com o comentarista e historiador Fernando Achiamé (Coisas do ES) e o prefeito Luciano Rezende (PPS).
Reveja o programa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados