CBN Vitória com plateia homenageia 466 anos da Capital

O programa CBN Vitória, sob o comando da jornalista Fernanda Queiroz, fez uma homenagem aos 466 anos da capital capixaba que será comemorado na sexta-feira (8). O programa desta quarta (6) foi realizado especialmente com a presença de plateia, e fora do estúdio, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Cidade Alta, no Centro de Vitória. A história, os personagens emblemáticos, o desenvolvimento e os desafios da cidade são temas em discussão entre os convidados.
Marcam presença os comentaristas Gilberto Sudré (CBN e a Tecnologia) e Marco Bravo (CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade) que direcionaram seus assuntos para os temas de interesse da cidade. O evento também contou com o comentarista e historiador Fernando Achiamé (Coisas do ES) e o prefeito Luciano Rezende (PPS).
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