CBN Vitória com plateia homenageia 466 anos da Capital

O programa CBN Vitória, sob o comando da jornalista Fernanda Queiroz, fez uma homenagem aos 466 anos da capital capixaba que será comemorado na sexta-feira (8). O programa desta quarta (6) foi realizado especialmente com a presença de plateia, e fora do estúdio, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Cidade Alta, no Centro de Vitória. A história, os personagens emblemáticos, o desenvolvimento e os desafios da cidade são temas em discussão entre os convidados.