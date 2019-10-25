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com Sadi e Escobar

CBN transmite Fim de Expediente direto de Pedra Azul para todo Brasil

Os âncoras da atração, Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina estiveram juntos com empresariado e políticos presentes no Encontro de Lideranças da Rede Gazeta

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 20:50

Publicado em 

25 out 2019 às 20:50
 
Fim de Expediente em Pedra Azul Crédito: Divulgação
Foi um sucesso a transmissão do terceiro programa "Fim de Expediente" direto de Pedra Azul para todo o Brasil pela "CBN Vitória", nesta sexta-feira (25), durante o 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta. Os jornalistas da Globo Alex Escobar e Andréia Sadi bateram um papo com os âncoras da atração, Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina e o alto empresariado e políticos presentes no evento. Durante o programa, o empresário Jônice Tristão, 90, falou no ar para Dan que estava feliz em sediar o encontro da Gazeta desde a primeira edição em sua pousada.
Fim de Expediente em Pedra Azul Crédito: Divulgação
Sempre bem-humorado, Dan apresentou a Sadi como "latifundiária de inteligência e feminilidade" e sacudiu a plateia com muitos aplausos. Aliás, a jornalista política foi a mais tietada da tarde de sexta-feira, em Pedra Azul. Durante o bate-papo com o trio do FDE, Sadi causou quando disse que faz terapia e que seu analista pediu para esqueceu a palavra culpa. "Mulher sente culpa desde que nasce".
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Já Escobar pediu para o Estado emplacar um time na primeira divisão do futebol brasileiro. "Sou América e lembro de quando o time perdeu para o Rio Branco", brincou. Ele elogiou ainda a atuação do Flamengo diante do Grêmio, durante a Libertadores.
Fim de Expediente em Pedra Azul Crédito: Divulgação

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