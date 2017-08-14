CBN conta com informações em tempo real do trânsito em Cariacica

Nos próximos dias, o ouvinte da CBN terá mais informações do trânsito referentes às principais vias de Cariacica. Isso porque o estúdio da emissora passa a ter acesso às imagens de videomonitoramento da cidade, por meio de 12 câmeras. Isso será possível após a assinatura de um convênio em parceria com o município. O acordo foi assinado entre o diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, e o prefeito Geraldo Luzia Júnior (PPS), o Juninho, no final da manhã desta segunda-feira (14).

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“O trevo da Ceasa é um local importante que está contemplado, pois é registrada a convergência dos motoristas que saíram de Viana e da Serra, por exemplo. Também na altura de Jardim América na BR 262, assim como outros eixos, entre eles o treho da rodovia federal em trevo de Alto Lage”, explica o prefeito.

A prefeitura tem a intenção de ampliar a disponibilidade do monitoramento, através de outras 20 câmeras que vão passar por uma atualização tecnológica, no sentido de reduzir o delay e aumentar o imediatismo da transmissão das imagens.