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CBN conta com informações em tempo real do trânsito em Cariacica

Trechos da BR 262 na Ceasa, em Jardim América e Alto Lage são monitorados pelas respectivas câmeras referentes às informações

Publicado em 14 de Agosto de 2017 às 13:34

Publicado em 

14 ago 2017 às 13:34
Nos próximos dias, o ouvinte da CBN terá mais informações do trânsito referentes às principais vias de Cariacica. Isso porque o estúdio da emissora passa a ter acesso às imagens de videomonitoramento da cidade, por meio de 12 câmeras. Isso será possível após a assinatura de um convênio em parceria com o município. O acordo foi assinado entre o diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto, e o prefeito Geraldo Luzia Júnior (PPS), o Juninho, no final da manhã desta segunda-feira (14).
CBN conta com informações em tempo real do trânsito em Cariacica
“O trevo da Ceasa é um local importante que está contemplado, pois é registrada a convergência dos motoristas que saíram de Viana e da Serra, por exemplo. Também na altura de Jardim América na BR 262, assim como outros eixos, entre eles o treho da rodovia federal em trevo de Alto Lage”, explica o prefeito.
A prefeitura tem a intenção de ampliar a disponibilidade do monitoramento, através de outras 20 câmeras que vão passar por uma atualização tecnológica, no sentido de reduzir o delay e aumentar o imediatismo da transmissão das imagens.
A CBN já conta com imagens do videomonitoramento de Vitória, parceria essa que já possibilitou mais rapidez na hora de informar ao ouvinte sobre a ocorrência de acidentes e protestos na Capital. Assim como as imagens de Vitória, as de Cariacica também passam a ser transmitidas pelos telejornais da TV Gazeta.

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