A procura pelas catraias na Baía de Vitória dobrou com a greve dos rodoviários na Grande Vitória. Se em dias normais os catraieiros transportam cerca de 500 pessoas por dia, atualmente o movimento subiu para cerca de mil pessoas. E não foi só a demanda que cresceu, o faturamento também dobrou.Mesmo com funcionamento de 70% da frota de coletivos circulando no horário de pico (das 6h às 9h e das 17h às 20h), e 40% nos demais horários, conforme determinação da Justiça do Trabalho, Ronier Ribeiro da Silva, fiscal da Associação dos Catraieiros da Baía da Grande Vitória, garante que a parcela da população que precisa fazer a travessia de Vila Velha para Vitória tem recorrido às embarcações para driblar a demora ou a falta de ônibus e também fugir do trânsito congestionado, devido ao aumento do fluxo de veículos nas vias.

Your browser does not support the audio element. Catraieiros dobram faturamento com greve dos rodoviários

"Essa demanda tem sido muito boa. Pessoas diferentes nos procuram devido o transtorno que estão passando nos pontos, dentro dos terminais, ônibus lotado, ônibus que às vezes não param, e muitos optam passar por aqui. Uma travessia mais rápida, cerca de 7 minutos, uma passagem mais barata. Fora que você tem o privilégio de atravessar e sentir um pouco da brisa do mar, sem empurra-empurra. O trabalho tem sido bom devido a essa greve", afirma.

Esse é o caso da assistente social Alice Vettorazzo, 25 anos. "Nessa greve tem sido a única opção, porque o ônibus que faz o trajeto que eu preciso, não está passando. Então, preciso vir até o Centro e atravessar para Vila Velha", explicou.

Moradora de Vila Garrido, em Vila Velha, a auxiliar administrativa Márcia Borghi, 33 anos, contou que a linha alimentadora que utiliza está demorando para passar em seu bairro. Para não esperar o coletivo entre 40 minutos e 1 hora, ela prefere utilizar a embarcação. "É um transporte um pouco mais rápido para quem tem que chegar no horário a um compromisso", afirmou.