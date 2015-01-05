A Catedral Metropolitana de Vitória começou a receber obras de restauração nesta segunda-feira (05). Os serviços serão feitos na parte interna da igreja, que ficará fechada pelos próximos cinco meses. A Catedral vai receber nova pintura nas paredes, iluminação com LED, móveis novos de madeira e granito no altar, entre outros reparos. Como ficará fechada, as atividades religiosas foram transferidas para a Igreja São Gonçalo, também no Centro de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Catedral Metropolitana deve reabrir para os fieis em junho deste ano após restauração

O templo histórico, que foi erguido e inaugurado em 1970, precisava de reparos para atender melhor os fiéis, como explica o pároco da Catedral, Padre Paulo Régis. “A nossa Catedral é uma referência quanto espaço litúrgico e de arquitetura sacra, mas que precisava deste grande restauro. Estamos recuperando, na medida do possível, uma cor melhor com as pinturas para dar uma visibilidade maior e melhor do Deus que celebramos”, disse à Rádio CBN Vitória.

As mobílias mais antigas da igreja serão levadas para o memorial da Arquidiocese de Vitória. Como é um patrimônio histórico e tombado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), a restauração da igreja precisa respeitar alguns padrões de sua originalidade. De acordo com o Padre Paulo Régis, está em tramitação um processo para climatizar a Catedral com ar condicionado, mas a liberação ainda depende da Secult.

“No corpo da Catedral sentimos muito calor. O povo reclama e reivindica. Mas, para colocar ar condicionado é preciso de um outro projeto para se adaptar à igreja, porque o pé da Catedral é muito grande, mas precisamos da aprovação da Secult”, explicou.

O padre também explicou que a Catedral vai permanecer fechada durante a restauração porque traria muitos transtornos para os fiéis, já que obras vão acontecer diariamente no local. Além dos reparos internos, a Catedral também passa por uma reforma em sua fachada. A intenção é concluí-la totalmente até o final deste mês de janeiro.

Atualmente, a igreja comporta até 2 mil pessoas, entre sentados e em pé. As obras não vão alterar a capacidade de público. Os serviços estão sendo tocados com recursos captados pela Lei Rouanet, e estão orçados em R$ 5,5 milhões.