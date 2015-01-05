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RESTAURAÇÃO

Catedral Metropolitana deve reabrir para os fieis em junho deste ano após restauração

Arquidiocese de Vitória estuda a possibilidade de climatizar o ambiente interno da igreja

Publicado em 05 de Janeiro de 2015 às 12:59

Publicado em 

05 jan 2015 às 12:59
A Catedral Metropolitana de Vitória começou a receber obras de restauração nesta segunda-feira (05). Os serviços serão feitos na parte interna da igreja, que ficará fechada pelos próximos cinco meses. A Catedral vai receber nova pintura nas paredes, iluminação com LED, móveis novos de madeira e granito no altar, entre outros reparos. Como ficará fechada, as atividades religiosas foram transferidas para a Igreja São Gonçalo, também no Centro de Vitória.
Catedral Metropolitana deve reabrir para os fieis em junho deste ano após restauração
O templo histórico, que foi erguido e inaugurado em 1970, precisava de reparos para atender melhor os fiéis, como explica o pároco da Catedral, Padre Paulo Régis. “A nossa Catedral é uma referência quanto espaço litúrgico e de arquitetura sacra, mas que precisava deste grande restauro. Estamos recuperando, na medida do possível, uma cor melhor com as pinturas para dar uma visibilidade maior e melhor do Deus que celebramos”, disse à Rádio CBN Vitória.
As mobílias mais antigas da igreja serão levadas para o memorial da Arquidiocese de Vitória. Como é um patrimônio histórico e tombado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), a restauração da igreja precisa respeitar alguns padrões de sua originalidade. De acordo com o Padre Paulo Régis, está em tramitação um processo para climatizar a Catedral com ar condicionado, mas a liberação ainda depende da Secult.
“No corpo da Catedral sentimos muito calor. O povo reclama e reivindica. Mas, para colocar ar condicionado é preciso de um outro projeto para se adaptar à igreja, porque o pé da Catedral é muito grande, mas precisamos da aprovação da Secult”, explicou.
O padre também explicou que a Catedral vai permanecer fechada durante a restauração porque traria muitos transtornos para os fiéis, já que obras vão acontecer diariamente no local. Além dos reparos internos, a Catedral também passa por uma reforma em sua fachada. A intenção é concluí-la totalmente até o final deste mês de janeiro.
Atualmente, a igreja comporta até 2 mil pessoas, entre sentados e em pé. As obras não vão alterar a capacidade de público. Os serviços estão sendo tocados com recursos captados pela Lei Rouanet, e estão orçados em R$ 5,5 milhões.
As missas agora vão acontecer na Igreja São Gonçalo, de segunda a sexta, às 12h e 18h. Aos sábados às 18h e aos domingos às 8h, 18h e 19h30. Em caso de necessidade, mais horários serão colocados à disposição da comunidade.

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