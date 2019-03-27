Catedral de Vitória vai receber eventos da Festa da Penha

Catedral de Vitória Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

A Catedral de Vitória receberá neste ano, pela primeira vez, dois eventos da Festa da Penha, a terceira maior festa mariana do Brasil. Além da tradicional missa de envio para a Romaria dos Homens, a igreja da capital também vai contar com uma formação sobre Maria que acontecerá no dia 24 de abril, uma quarta-feira.

O evento na catedral vai contar com presença do padre Joãozinho, um dos compositores católicos mais conhecidos, que vai cantar, ministrar palestra e conduzir orações.

Segundo o frei Paulo Roberto, guardião do Convento da Penha, a iniciativa é para aumentar o público que participa das festividades.

"Haverá uma programação na catedral de Vitória além da missa de envio da Romaria dos Homens. Então, a catedral de Vitória receberá dois eventos na festa deste ano, ou seja, difundindo mais para que mais pessoas possam participar desse momento bonito que é a Festa da Penha", reforça.

A expectativa é que a Festa da Penha, que homenageia Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, reúna 2 milhões de pessoas. A organização da festa deu orientações aos fiéis que queiram participar. A Romaria dos Homens é a maior e mais esperada, acontecendo no sábado da Festa da Penha.

Antes de organizar um grupo com trio elétrico ou carro de som, o fiel deve procurar Departamento de Pastoral da Mitra pelo telefone 27 3223-6711, para receber as recomendações. "É importante que haja sonorização, mas não pode transformar a romaria em uma micareta. As paróquias que forem organizar seus trios tomem conta que é uma romaria, um espaço do encontro e caminhada com Deus", acrescenta.

A Festa da Penha, a terceira maior festa mariana do Brasil, terá este ano o tema “Eis aqui a serva do Senhor”, uma passagem do evangelho de Lucas sobre Maria, e acontecerá entre os dias 21 e 29 de abril.

Programação da Festa da Penha 2019

21 de abril (Domingo de Páscoa)

05h, 7h, 9h e 11h Missas na Capela do Convento

Bênção dos Cavaleiros às 10h no Parque da Prainha

Abertura no Campinho do Convento às 15h (Área Pastoral Vila Velha).

22 de abril (segunda-feira)

06h, 7h e 9h30 Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 14h30 (Área Pastoral Serrana).

Abertura Institucional da Festa da Penha 2019 – às 18h Campinho

Noite Mariana - Campinho do Convento às 19h30.

23 de abril (terça-feira)

6h, 7h e 09h Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 15h (Área Pastoral Cariacica/Viana).

Bênção para casais - Campinho às 19h30.

24 de abril (quarta-feira)

06h, 7h e 9h30 Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 15h (Área Pastoral Benevente)

Formação Mariana – Catedral Metropolitana de Vitória às 19h30

25 de abril (quinta-feira)

06h, 7h e 9h30 Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 15h - (Área Pastoral Serra/Fundão).

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha às 19h30.

26 de abril (sexta-feira)

6h, 7h e 9h30 Missas na Capela

Oitavário com Missa no Campinho às 15h (Área Pastoral de Vitória).

Romaria dos Militares – 14h – Portão do Convento da Penha

Apresentação Artística - (Frei Florival) no Campinho às 19h30.

Show no Parque da Prainha – a definir

27 de abril (sábado)

06h Missa na Capela do Convento

Missa da Diocese de São Mateus às 8h no Campinho.

Remaria – Saída da Praia da Costa às 08h

Romaria das Pessoas com Deficiência às 8h – Pça. Duque de Caxias.

10h – Translado da imagem de N. Sra da Penha na Baía de Vitória (a Romaria das Pessoas com deficiência levará a imagem até a Marinha após a Missa)

Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens no Campinho às 10h

(concentração às 9h no Parque da Prainha)

Oitavário com Missa (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim) no Campinho às 15h

Missa de Envio e Bênção da Romaria dos Homens – Catedral Metropolitana – 18h

Missa de encerramento da Romaria dos Homens na Prainha às 23h

28 de abril (domingo)

05h e 07h Missas na Capela

Missa da Diocese de Colatina no Campinho às 8h.

Bênção dos Motociclistas na Prainha às 10h.

Romaria das Mulheres com saída do Santuário de Vila Velha às 16h.

Missa da Romaria das Mulheres na Prainha às 17h.

Show no Parque da Prainha – a definir

29 de abril (segunda-feira)

Missa da CRB e Seminário no Campinho às 7h.

Romaria dos Ciclistas com saída às 8h de Cobilândia.

Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento às 9h

Missa das Pastorais Sociais no Campinho às 10h.

Missa de encerramento no Parque Prainha às 16h.

Show de Encerramento – a definir

Missas na Capela no dia de N. Sra da Penha