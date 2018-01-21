Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VISITAS

Catedral de Vitória encanta turistas de cruzeiro internacional

A embarcação, com 406 turistas e mais 370 tripulantes, chegou em Vitória na manhã deste domingo (21)

Publicado em 21 de Janeiro de 2018 às 12:56

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

21 jan 2018 às 12:56
A Catedral Metropolitana de Vitória começou a ser construída em 1920, foi concluída em 1970 e é um dos principais pontos turísticos da Capital. Tão importante que atrai não só os olhares dos turistas locais, mas também dos extrageiros. Crédito: Eduardo Dias
A Catedral Metropolitana de Vitória começou a ser construída em 1920, foi concluída em 1970 e é um dos principais pontos turísticos da Capital. Tão importante que atrai não só os olhares dos turistas locais, mas também dos estrangeiros.
Uma prova disso aconteceu na manhã deste domingo (21), quando dezenas de visitantes de fora do país, que chegaram ao porto da capital em um grande navio de cruzeiro, fizeram questão de ir ao Centro de Vitória para conhecer uma das principais obras da Igreja Católica no Espírito Santo.
A Catedral Metropolitana de Vitória começou a ser construída em 1920, foi concluída em 1970 e é um dos principais pontos turísticos da Capital. Tão importante que atrai não só os olhares dos turistas locais, mas também dos extrageiros. Crédito: Eduardo Dias
Além da beleza na arquitetura, a Catedral também vira atração por conta da sua importância cultural e histórica. O casal de suíços Tânia Spielmann e Adriano Rizzi saiu do Porto de Vitória tendo como destinos a Catedral e também o Palácio Anchieta. A turista gostou do que viu. “A igreja é linda”, disse a suíça.
O casal de suíços Tânia Spielmann e Adriano Rizzi saiu do Porto de Vitória tendo como destino da primeira parada da Catedral de Vitória e também o Palácio Anchieta. A turista gostou do que viu. Crédito: Eduardo Dias
Vindo dos Estados Unidos, o grande transatlântico de luxo Seabourn Sojourn chegou ao Brasil recentemente e fez sua primeira parada em Recife, antes de seguir para Vitória.Entre ospasseios pelos atrativos da capital, além do Centro Histórico, estão locais como Galpão das Paneleiras, praias de Camburi e da Ilha do Boi, Enseada do Suá, e cidades vizinhas. Após passar o domingo em terras capixabas, os turistas seguirão viagem para Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.
Transatlântico de luxo chega em Vitória com 406 turistas Crédito: Marcelo Prest
Presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, afirma que a impressão causada pela cidade agrada os turistas.
“Noventa e oito por cento indicam que voltariam à cidade, 90% indicariam para outras pessoas conhecerem. Eles elogiam a culinária, a limpeza, segurança e os atrativos turísticos da cidade”, disse o representante da prefeitura.
A embarcação trouxe 406 turistas e mais 370 tripulantes, um número de pessoas que também ajudou a movimentar a economia capixaba neste domingo. Nas projeções da prefeitura, cada turista deve gastar cerca de R$ 400 em Vitória. Cerca de R$ 160 mil, no total.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados