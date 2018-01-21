Catedral de Vitória encanta turistas de cruzeiro internacional

A Catedral Metropolitana de Vitória começou a ser construída em 1920, foi concluída em 1970 e é um dos principais pontos turísticos da Capital. Tão importante que atrai não só os olhares dos turistas locais, mas também dos extrageiros. Crédito: Eduardo Dias

A Catedral Metropolitana de Vitória começou a ser construída em 1920, foi concluída em 1970 e é um dos principais pontos turísticos da Capital. Tão importante que atrai não só os olhares dos turistas locais, mas também dos estrangeiros.

Uma prova disso aconteceu na manhã deste domingo (21), quando dezenas de visitantes de fora do país, que chegaram ao porto da capital em um grande navio de cruzeiro, fizeram questão de ir ao Centro de Vitória para conhecer uma das principais obras da Igreja Católica no Espírito Santo.

A Catedral Metropolitana de Vitória começou a ser construída em 1920, foi concluída em 1970 e é um dos principais pontos turísticos da Capital. Tão importante que atrai não só os olhares dos turistas locais, mas também dos extrageiros. Crédito: Eduardo Dias

Além da beleza na arquitetura, a Catedral também vira atração por conta da sua importância cultural e histórica. O casal de suíços Tânia Spielmann e Adriano Rizzi saiu do Porto de Vitória tendo como destinos a Catedral e também o Palácio Anchieta. A turista gostou do que viu. “A igreja é linda”, disse a suíça.

O casal de suíços Tânia Spielmann e Adriano Rizzi saiu do Porto de Vitória tendo como destino da primeira parada da Catedral de Vitória e também o Palácio Anchieta. A turista gostou do que viu. Crédito: Eduardo Dias

Vindo dos Estados Unidos, o grande transatlântico de luxo Seabourn Sojourn chegou ao Brasil recentemente e fez sua primeira parada em Recife, antes de seguir para Vitória.Entre ospasseios pelos atrativos da capital, além do Centro Histórico, estão locais como Galpão das Paneleiras, praias de Camburi e da Ilha do Boi, Enseada do Suá, e cidades vizinhas. Após passar o domingo em terras capixabas, os turistas seguirão viagem para Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.

Transatlântico de luxo chega em Vitória com 406 turistas Crédito: Marcelo Prest

Presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, afirma que a impressão causada pela cidade agrada os turistas.

“Noventa e oito por cento indicam que voltariam à cidade, 90% indicariam para outras pessoas conhecerem. Eles elogiam a culinária, a limpeza, segurança e os atrativos turísticos da cidade”, disse o representante da prefeitura.