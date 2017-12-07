Casos registrados em 2017 colocam Espírito Santo na rota do tráfico

Uma das apreensões de cocaína este ano: 184 quilos da droga estavam dentro de um contêiner e tinham Portugal como destino Crédito: Divulgação/Receita Federal

As recentes apreensões de drogas em portos do Espírito Santo já acenderam um grande sinal de alerta das autoridades capixabas. Só em 2017 já foram apreendidos no Espírito Santo mais de 1.500 quilos de cocaína que iriam para o mercado exterior.

Um dos últimos exemplos do tráfico nos portos da Grande Vitória aconteceu na quinta-feira, quando a Polícia Federal apreendeu 253 quilos de cocaína dentro de um contêiner que iria para a Espanha.

Na avaliação de Leonardo Damasceno, chefe da delegacia

de repressão a entorpecentes, os portos capixabas precisam reforçar sua segurança para não se fortalecer como uma rota tráfico internacional.

“A gente observa que o tráfico internacional pelo modal marítimo é uma nova realidade. Temos recordes atrás de recordes de apreensão nos portos. O porto de Santos bateu o recorde ano passado e nesse ano já bateu o recorde novamente. Os terminais têm se adaptar a nessa nova realidade, têm que aumentar a segurança para não ser alvo fácil dessas organizações (criminosas)”, avaliou Leonardo Damasceno.

Além da cocaína apreendida quinta-feira em Vila Velha, outros 500 quilos já foram apreendidos recentemente em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Federal também já encontrou 123 kg de cocaína dentro de uma pedra de granito na Serra.

Outros 433 quilos de cocaína foram encontrados em um navio que iria para a Bélgica, em Vila Velha, em outubro.