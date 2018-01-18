Casos de malária cresceram 50% no Espírito Santo em 2017

Mosquito da malária Crédito: Reprodução/Internet

Os casos confirmados de malária no Estado aumentaram 50% em 2017, saltando de 183 para 273 pessoas diagnosticadas com a doença no território capixaba.

O Espírito Santo é o Estado da região Sudeste com maior número de casos. Para nível de comparação, nossos vizinhos Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram 68 e 20 diagnósticos da doença confirmados, respectivamente, no ano passado. Já São Paulo registrou 59 casos em 2017, apresentando uma queda de 50%.

Apesar das estatísticas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) avalia que o crescimento não é preocupante. Segundo o médico Adenilton Cruzeiro, referência técnica da Sesa, os números refletem, na verdade, um aumento na quantidade de pacientes de fora que foram diagnosticados aqui, já que o número de pessoas infectadas dentro do ES vem se mantendo nos últimos anos.

"Os casos que foram confirmados são de pacientes que fizeram o exame aqui no Estado. Os dados de pessoas que contraíram a doença no ES se mantém na média, ou seja, o número de infecções no Estado, gira em torno de 38, 40, 48 casos por ano", contou.

A doença é transmitida pelo mosquito anofelino parecido com o pernilongo, com maior incidência em regiões de matas, mas a transmissão também pode ocorrer por transfusão de sangue contaminado, através da placenta (congênita) para o feto e por meio de seringas infectadas.

A febre alta é o principal sintoma da doença, além de dor no corpo e pele amarelada, como explica o médico da Sesa: "Essa febre é intermitente. Ou seja, no dia seguinte melhora, mas dois dias depois ela volta. Geralmente está relacionada com o deslocamento desse paciente para uma região de montanhas. Nós temos vários moradores do município que tiveram malária, mas que não contraíram em Vitória. Eles foram para a região de montanhas, em trilhas"