Em 2016, o Espírito Santo registrou mais de de 10 mil ações judiciais de pacientes e familiares que buscavam algum tipo de atendimento público de Saúde. A maior parte dessas ações é referente a pedidos de leitos em unidades hospitalares e de medicamentos, de acordo com a vice-presidente da comissão de direito médico da OAB do Espírito Santo, Clenir Avanza.

Your browser does not support the audio element. Casos de judicialização da saúde no ES aumentaram 341% em cinco anos

Em cinco anos, o número de casos de judicialização da saúde no Estado aumentou 341%. Em 2011, foram registradas 2.453 ações que pleiteavam algum tipo de atendimento de Saúde Pública. Já em 2016, a quantidade saltou para 10.822. O custo estimado dessas ações para o Estado no ano passado é de aproximadamente R$ 14,4 milhões.

Clenir Avanza diz que quando o Estado não cumpre obrigações, a população deve procurar assistência jurídica para garantir seu direito. No entanto, ela ressalta que há muitos casos em que a judicialização não é o caminho mais adequado. “O Sistema Único de Saúde não é para fazer cirurgia corretiva. Não tenho nada contra essas cirurgias, mas o SUS precisa cuidar da saúde preventiva. Nós precisamos priorizar a saúde da população como um todo.”

Ainda de acordo com a vice-presidente da comissão de direito médico da OAB do Espírito Santo, a maior parte das ações são de cidades da região metropolitana, onde estão concentrados os principais hospitais do Estado.