Casos de estupro coletivo aumentam sete vezes em cinco anos no Estado

Roubar não foi o bastante para uma dupla de criminosos que no último final de semana, além de levar um carro, relógios de marca, cartões bancários e dinheiro, estuprou uma mulher em Vila Velha. O crime ocorreu no último sábado (25). A mulher foi foi violentada pelos dois bandidos. O caso mostra uma realidade atual que só vem piorando: o aumento dos casos de estupro. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Espírito Santo os casos de estupro coletivo aumentaram sete vezes em um período de cinco anos.

De 2011 até o ano passado foram registrados 323 casos no Estado. No Brasil foram 3.526 só no ano passado, contra 3.232 de 2015. Os números, de acordo com a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, foram obtidos por meio de municípios em todos o país, com registros de atendimento às vítimas de violência – em unidades públicas de saúde.

Muitos dos casos registrados no Sistema Único de Saúde (SUS) não tem registro na polícia. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), por exemplo, procurada pela reportagem da Rádio CBN, informou que não tem dados relativos a estupros coletivos.

As informações do Ministério da Saúde constam no cadastro chamado de Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). De acordo o Sinan, o pico de registros no Estado foi em 2015, com 90 casos de estupro coletivo. No ano passado foram 83.

Casos como de uma mulher identificada como Dandara, de 43 anos, que no ano passado conversou com o jornal A Gazeta, em uma reportagem especial sobre violência sexual. Ela tinha 17 anos quando foi violentada por três homens. Na ocasião a mulher disse que tenta seguir em frente e tem ajuda da igreja e da família.

TRATAMENTO

Um dos serviços de referência para o atendimento psicológico a mulheres que sofreram estupro no Espírito Santo é o Programa de Atendimento Clínico às Vítimas de Violência Sexual (Pavivis), do Hospital das Clínicas. No local, a vítima trata sintomas que surgem após o crime: insônia, pesadelos, depressão e até surtos mais complicados, de acordo com o psicólogo Getúlio Pinto do Pavivis. Um objetivo do tratamento é evitar que a vítima lembre do estupro com recorrência.

“Não é o esquecimento que a gente busca, mas sim possibilitar uma lembrança que não seja 'agressiva'. Isso tem todo um conjunto de técnicas e compromissos éticos que estão em nosso ofício”, declara o especialista.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), há uma estimativa de que somente 10% dos casos de estupro em geral chegam ao conhecimento da polícia. Entre os motivos está o medo de denunciar e falar, além da vergonha. “A gente fica com uma pergunta: será que aumentou o número de casos ou as pessoas começaram a chegar mais aos serviços? Sinceramente não tenho a resposta, mas isso ficou muito forte nas redes sociais e tem mais pessoas falando disso”, acrescenta.

A socióloga Maria Ângela Soares acredita que mais casos acontecem além das estatísticas. Ela analisa que o estupro é algo antigo e cultural, de que a mulher é submissa ao homem. Para ela, que mesmo com legislações específicas, como Lei Maria da Penha, os casos continuam acontecendo porque culturalmente a submissão da mulher é visto como algo legítimo. Para ela a mudança deve começar com as crianças, mostrando que todos têm direitos iguais. “Isso se refere a histórica exploração da mulher, com o corpo da como prazer sexual para o homem. A mulher acaba sendo um objeto. No olhar conservador, a responsabilidade é dela então há uma subnotificação enorme, sejam coletivos ou não”, explica.