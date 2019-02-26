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Casos de dengue no Espírito Santo aumentam quase 5 vezes em 2019

Do dia 1° de janeiro até o dia 16 de fevereiro foram registrados em todo Estado 6.260 casos da doença, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 18:54

Publicado em 

26 fev 2019 às 18:54
Equipe de combate à dengue da Serra Crédito: Patrícia Scalzer
O Espírito Santo está em alerta por causa da dengue. Do dia 1º de janeiro até o dia 16 de fevereiro foram registrados em todo Estado 6.260 casos da doença, de acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No mesmo período do ano passado foram 1.077 casos, um aumento de 481% em 2019.
Para evitar a proliferação do mosquito e consequentemente as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como zika, chikungunya, além da dengue, a Prefeitura da Serra deu início a um levantamento para mapear os bairros com maior infestação do mosquito. Nesta terça-feira (26) o levantamento foi feito no bairro Chácara Parreiral. 
Casos de dengue no Espírito Santo aumentam quase 5 vezes em 2019
O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) será feito em todo município. De acordo com o gerente do Centro de Vigilância Ambiental em Saúde da Serra, Gilberto Mário dos Santos, com essa pesquisa é possível identificar os bairros com maior índice de infestação.
“É um trabalho voltado para fazer a pesquisa larval. Vamos procurar larvas do Aedes aegypti, achando isso, após o mapeamento, vamos aos locais mais críticos para fazer o controle e evitar que a larva vire mosquito”, disse.
> Casos de dengue no país aumentaram 149% em janeiro
O auxiliar de secretaria Marcelo Santos, 33 anos, está há uma semana com dengue. Morador de Balneário Carapebus, Serra, ele conta que praticamente toda família contraiu a doença.“Na minha casa, três moradores estão com dengue: eu, minha mãe e meu padrasto. Muitos vizinhos estão com dengue. Aqui no balneário e nos bairros do entorno estão com muitos casos de dengue”, contou.
O gerente do Centro de Vigilância Ambiental em Saúde da Serra diz que as chuvas dos últimos dois meses e as temperaturas elevadas têm contribuído para a maior incidência do mosquito. “Isso contribuiu muito, haja visto que nos dois últimos verões não tivemos esse aumento de casos como está este ano. As chuvas contribuíram muito para o aumento deste ano”.
> Dengue avança no ES; fique atento se a dor forte abdominal aparecer
Na Serra os bairros com maior incidência do mosquito da dengue é Jardim Bela Vista, São Domingos e São Diogo. Em Vitória os bairros com mais casos de dengue são Jardim Camburi, Grande Vitória e Santo Antônio. Rio Marinho, Bandeirantes e Nova Rosa da Penha são os bairros com maior infestação de mosquito em Cariacica. Já em Vila Velha os maiores registros de casos de dengue foram nos bairros Barramares, Rio Marinho e João Goulart.

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