Casos de dengue aumentam 172% em dois meses no Estado

O número de casos de dengue no Espírito Santo subiu 172,5% nos dois últimos meses. Entre janeiro e fevereiro o número de casos registrados foram de 2.097. Já nos meses de março e abril os números subiram para 3.618 novos casos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).Os números mais altos de ocorrências foram registrados nos municípios de Aracruz, Linhares, Pinheiros e São Mateus, no Norte do Estado; Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Mimoso do Sul; na Região Sul; e em Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha, na Região Metropolitana.Os dados preocupam as autoridades de saúde. Isso porque nesta época do ano, início do mês de maio, a tendência deveria ser de queda no número de infectados. A gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, explica que, historicamente, a época de maior incidência ocorre entre os meses de novembro e maio. Nos meses posteriores, uma diminuição. "Como no início do ano não tivemos um registro de casos importantes, agora começamos a perceber um aumento em alguns municípios do interior e da Grande Vitória. Esses casos se diluíram nas diversas semanas. Não foi uma semana com mil casos. Em anos anteriores, 2013 por exemplo, tive 4.998 casos registrados em uma semana", afirmou.Os períodos de chuva e calor intenso explicam o aumento dos casos de dengue entre os meses de novembro e maio, segundo Gilsa. O final de 2014 e os quatro primeiros meses de 2015 foram atípicos de acordo com ela, com o período de estiagem vivido pelo Espírito Santo. "Para se procriar, o mosquito precisa de água. A gente ficou longos meses sem chuva nenhuma. Nos dois últimos meses observamos umas pequenas quedas de chuva, mas que já podem ter acumulado água em depósitos que as pessoas esqueceram. Sem o mosquito, não ficamos em momento nenhum no ano. Então, ininterruptamente eu tenho as matrizes, as mães que estão prontas e, encontrando uma possibilidade com água, elas vão depositar os seus ovos", afirmou.Com isso, a Sesa reforça que o cidadão deve eliminar os possíveis focos de dengue, como vedar totalmente a caixa d'água, cuidar dos vasos de planta, virar garrafas com a boca para baixo, descartar corretamente pneus e latas.