O verão ainda nem começou, mas a preocupação com a febre chikungunya já preocupa muito os órgãos de saúde do Espírito Santo. Só neste ano foram registrados 402 casos da doença no Espírito Santo. Em 2015 foram menos de dez, um crescimento de quase 4000%. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a febre já atinge dez cidades capixabas.

Os sintomas são febre acima de 38ºC, dores no corpo, dores nas articulações, vômito e lesões na pele. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypt, responsável também pela dengue e pelo vírus da zika.

Your browser does not support the audio element. Casos de Chikungunya sobem 4000% no Estado e verão preocupa

O aposentado Geovani Lopes de Freitas, de 62 anos, teve a doença junto com a esposa, Vera, em Caravelas, na Bahia, onde os dois têm residência. Ele relata que os sintomas são parecidos com a dengue, mas as dores articulares diferenciam. “O dela foi mais grave. Ela foi atendida três vezes na emergência. O grau de prostração da chikungunya é dez vezes maior que o da dengue”, destaca.

Apesar de ainda não terem sido registradas mortes por Chikungunya no Espírito Santo, a gerente de vigilância em saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, afirma que o temor é desse cenário mudar. “O que estamos vendo em outros Estados é uma alta letalidade. A nossa orientação é que cada família faça uma limpeza e vistoria para retirar qualquer criadouro e qualquer possibilidade de acumular água”, orienta.

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