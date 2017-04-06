Casos de chikungunya dobram no ES

Mosquitos Aedes aegypti transmitem chikungunya Crédito: Divulgação

O número de notificações de casos de chikungunya mais que dobrou entre o início de janeiro e o final de março deste ano, em relação ao mesmo período de 2016. O Estado registrou 443 notificações até o último dia 31 de março, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), enquanto no primeiro trimestre do ano passado foram notificados 216 casos.

Segundo a Sesa, há registro de circulação do vírus em 11 municípios:Aracruz, Afonso Cláudio, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Guaçuí, Montanha, Vila Velha, Vitória e Serra. As notificações são suspeitas de casos da doença que ainda não foram confirmados. Os casos investigados também podem ser de outras enfermidades com sintomas parecidos com os de chikungunya.

De acordo com Roberto Lapierre, que é referência técnica em arboviroses da Sesa, há preocupação a respeito de um possível avanço da chikungunya no Espírito Santo.

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“Não se pode considerar a chikungunya mais grave que a dengue ou a zika, nem que ela mate mais. Não existe essa relação de perigo. O que preocupa é que podemos ter uma epidemia tendo em vista que nós nunca tivemos uma epidemia no Estado. Então, nós consideramos toda a população suscetível ao vírus”, explicou à Rádio CBN.

SINTOMAS

Os principais sintomas da chikungunya são febre alta de início rápido e dor nas articulações. Segundo Roberto Lapierre, essas dores podem ser muito severas e durar por meses ou até por anos.

A chikungunya, assim como dengue e zika, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Lapierre alerta que é importante ter cuidados para que o inseto não se reproduza, principalmente dentro das residências. Ele destaca que é preciso verificar ralos, calhas e outros locais onde pode haver acúmulo de água.

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