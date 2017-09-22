O lavrador Valcir da Silva Dias afirmou em depoimento prestado à Polícia nessa quinta-feira (21) que o ex-policial Hilário Frasson o procurou para “eliminar” a ex-mulher, a médica Milena Gottardi. Milena foi morta após ser baleada no estacionamento do Hospital das Clínicas.
Caso Milena, Policial procurou lavrador para eliminar ex-esposa
Valcir, que foi preso, é apontado como um dos intermediários do crime. O lavrador, porém ,disse ao ex-policial que não tinha coragem de executar a médica e indicou Dionathas Alves Vieira para cometer o crime.
O lavrador, Dionathas e Hermenegildo Filho, foragido, foram ao hospital diversas quintas-feiras dos últimos dois meses para planejar o homicídio. Neste período, Valcir observou que a médica estacionava o carro sempre no mesmo lugar. Milena foi baleada no estacionamento em uma quinta-feira, no dia 14 de setembro.
Valcir contou que o plano deu errado algumas vezes, porque Milena estava acompanhada.
Ainda segundo Valcir, o ex marido de Milena deu orientação ao Dionathas para que ele jogasse o celular da médica fora para que tudo parecesse um latrocínio. O aparelho da vítima ainda não foi localizado pela Polícia.