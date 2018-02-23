Caso Milena: Homero Mafra diz que padre mentiu em depoimento

Homero Mafra, advogado de Hilário Frasson Crédito: Marcelo Prest

Responsável pela defesa do policial civil Hilário Frasson, que é acusado de encomendar a morte da médica Milena Gottardi, o advogado Homero Mafra fez críticas ao padre José Pedro Luchi e disse que o católico mentiu em depoimento realizado na manhã desta sexta-feira (23), no Fórum Criminal de Vitória.

O padre é uma das testemunhas indicadas pela própria defesa de Hilário e foi uma das duas pessoas a dar depoimento nesta sexta. Além dele, o empresário Gustavo Pimentel Simões, apontado como amigo de Hilário, também foi ouvido.

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As críticas de Homero Mafra aconteceram porque o padre se recusou a responder se tinha o costume de frequentar a residência de Milena e Hilário quando os dois estavam casados. Na visão de Mafra, o padre mentiu ao dizer que não tinha costume de ir à casa de Milena. Contrariado com a negativa do padre em responder perguntas, Homero Mafra dispensou a testemunha.

“Eu não sei se a visita de alguém a uma casa pode se considerar sob sigilo confessionário. Eu não iria perguntar o que ele foi fazer lá, eu apenas perguntei se ele foi. Por que ele disse que tinha pouco contato com Hilário e, nesse ponto, ele mentiu, porque ele foi várias vezes à casa de Hilário. Ele nega, dizendo que só tinha feito o casamento, mas ele deve prestar contas à consciência dele”, reclamou Hilário.

A reportagem da CBN Vitória não conseguiu falar com padre José Pedro Luchi até o fechamento desta matéria para repercutir as afirmações de Mafra.

Depois dos dois depoimentos realizados pela manhã, as oitivas continuam na tarde desta sexta-feira, quando os seis réus serão ouvidos. O primeiro a dar depoimento será Dionathas Alves, acusado de matar a médica.

O advogado Leandro Rocha, responsável pela defesa de Dionathas, afirmou que o seu cliente vai dar todos os detalhes sobre o crime.

"Ele está colaborando, mas está com medo. Os próprios policiais que prenderam ele disseram 'quem bom que você está preso, se não você ia morrer'. É lógico, uma boca dessa morta vai falar o que? Qual é a prova direta da participação (dos outros réus)? Tem as ligações, tem o relatório, os vizinhos que falaram, tem a carta. Mas a prova para dizer "foi ele. Eu o encontrei em tal lugar, ele me prometeu isso. Fiz isso, fiz aquilo". Ele vai dar detalhes de diálogos e locais onde (aconteceram as conversas). Ninguém melhor do que ele para dizer. Eu, juiz, promotor, ninguém estava lá. Quem estava lá era o Dionathas", afirmou.