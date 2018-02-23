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Caso Milena Gottardi

Caso Milena: depoimento de Dionathas foi "profundo e assustador"

Os outros cinco réus no processo que vai determinar quem são os culpados pela morte da médica Milena Gottardi também vão depor nesta sexta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 17:41

Publicado em 

23 fev 2018 às 17:41
Dionathas Alves Vieira é acusado de ser o executor do crime contra a médica Milena Gottardi Crédito: Divulgação | PCES
Primeiro réu do caso Milena Gottardi a depor à Justiça, Dionathas Alves confessou, nesta sexta-feira (23), ter executado a médica e confirmou a trama que teria sido armada pelos ex-sogro e ex-marido da vítima,  Esperidião e Hilário Frasson, para matá-la.
Caso Milena Gottardi, depoimento de Dionathas foi profundo e assustador
O depoimento de Dionathas durou quatro horas e foi "assustador, profundo, cheio de detalhes", segundo o advogado de defesa, Leonardo Rocha. Dionathas foi ouvido na ausência dos demais acusados, a pedido do advogado. Ele manteve a linha adotada de confessar o crime e entregar a participação dos outros réus no assassinato.
O único réu que ele não entregou foi o Bruno Broetto, acusado de fornecer a motocicleta usada por Dionathas no dia do crime. Bruno foi o segundo a depor durante a tarde. Em seguida, o  juiz da 1ª Vara Criminal Marcos Sanches suspendeu a audiência e decidiu retomar os depoimentos dos outros réus no dia 2 de março.
A tarde de depoimentos dos réus começou às 13h15. Dionathas só terminou de falar depois das 17h. O interrogatório dele chegou a ser interrompido por cinco minutos porque faltou luz no Fórum Criminal, no bairro Cidade Alta, onde ocorrem as audiências
Uma amiga da mãe de Milena, a professora Adriana Lima veio de Fundão, cidade onde mora a família da médica, para acompanhar a audiência e pedir justiça.
"Que a Justiça seja bem rigorosa mesmo porque a gente sabe que depois tem a questão de redução de pena e a gente torce para que seja júri popular para que a comunidade de Fundão, os amigo delas compareçam "
Pela manhã foram ouvidas duas testemunhas de defesa de Hilário Frasson, o padre Pedro Luchi e o empresário Gustavo Pimentel Simões.  No começo do depoimento, o padre se negou responder uma das primeiras perguntas feitas por Homero Mafra, advogado de Hilário. Homero se exaltou, não quis mais fazer perguntas e encerrou o depoimento.
A médica foi baleada na cabeça no dia 14 de setembro, quando saía do Hospital das Clínicas, em Vitória. Hilário e Esperidião Frasson, são acusados de serem os mandantes do crime. Eles foram presos junto com dois intermediários e um executor.
 

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