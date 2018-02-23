Caso Milena: depoimento de Dionathas foi "profundo e assustador"

Dionathas Alves Vieira é acusado de ser o executor do crime contra a médica Milena Gottardi Crédito: Divulgação | PCES

Primeiro réu do caso Milena Gottardi a depor à Justiça, Dionathas Alves confessou, nesta sexta-feira (23), ter executado a médica e confirmou a trama que teria sido armada pelos ex-sogro e ex-marido da vítima, Esperidião e Hilário Frasson, para matá-la.

Your browser does not support the audio element. Caso Milena Gottardi, depoimento de Dionathas foi profundo e assustador

O depoimento de Dionathas durou quatro horas e foi "assustador, profundo, cheio de detalhes", segundo o advogado de defesa, Leonardo Rocha. Dionathas foi ouvido na ausência dos demais acusados, a pedido do advogado. Ele manteve a linha adotada de confessar o crime e entregar a participação dos outros réus no assassinato.

O único réu que ele não entregou foi o Bruno Broetto, acusado de fornecer a motocicleta usada por Dionathas no dia do crime. Bruno foi o segundo a depor durante a tarde. Em seguida, o juiz da 1ª Vara Criminal Marcos Sanches suspendeu a audiência e decidiu retomar os depoimentos dos outros réus no dia 2 de março.

A tarde de depoimentos dos réus começou às 13h15. Dionathas só terminou de falar depois das 17h. O interrogatório dele chegou a ser interrompido por cinco minutos porque faltou luz no Fórum Criminal, no bairro Cidade Alta, onde ocorrem as audiências

Uma amiga da mãe de Milena, a professora Adriana Lima veio de Fundão, cidade onde mora a família da médica, para acompanhar a audiência e pedir justiça.

"Que a Justiça seja bem rigorosa mesmo porque a gente sabe que depois tem a questão de redução de pena e a gente torce para que seja júri popular para que a comunidade de Fundão, os amigo delas compareçam "

Pela manhã foram ouvidas duas testemunhas de defesa de Hilário Frasson, o padre Pedro Luchi e o empresário Gustavo Pimentel Simões. No começo do depoimento, o padre se negou responder uma das primeiras perguntas feitas por Homero Mafra, advogado de Hilário. Homero se exaltou, não quis mais fazer perguntas e encerrou o depoimento.