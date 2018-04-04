Juiz Alexandre Martins, assassinado em 2003 Crédito: Arquivo / TV Gazeta

Na próxima quarta-feira (11), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai analisar o recurso apresentado pela defesa do juiz aposentado Leopoldo Teixeira, único acusado pela morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho que ainda não foi julgado. O embargo de declaração que pede a anulação da sentença de pronúncia pela participação no crime será apreciado pela Terceira Seção do STJ.

Your browser does not support the audio element. Caso Juiz Alexandre - STJ analisa no dia 11 recurso de juiz Leopoldo

Se o pedido de Leopoldo for negado, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) poderia marcar a data do júri popular do acusado. Entretanto, 15 anos após a morte do juiz Alexandre, o julgamento de Leopoldo pode não acontecer mesmo se a Terceira Seção negar o pedido. Segundo o advogado de Leopoldo, Fabrício Campos, um outro recurso tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). “Existe nos autos um recurso direcionado ao STF que aguarda, primeiramente, o resultado do STJ”, disse.

Antônio Leopoldo Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

O advogado destacou que, no pedido do STJ, a defesa alega que Leopoldo não deveria ter sido pronunciado pela Justiça, já que não há comprovação da participação dele no crime. “A decisão de pronúncia acabou virando uma espécie de adaptação da acusação, dizendo que foi um ato omissivo. Isso é a evidência de que não existe elementos mínimos para a condução de Antônio Leopoldo ao júri”.

Dos 10 acusados do crime, oito foram julgados e considerados culpados, o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, foi absolvido. Já o coronel reformado da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, foi condenado a 23 anos de prisão. No ano passado, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reduziu a pena de Ferreira para 16 anos em regime fechado.