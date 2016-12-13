Edificações com perfil residencial da Praia do Canto, em Vitória, poderão ser transformadas em empreendimentos comerciais, como prevê a reformulação do Plano Diretor Urbano da Capital (PDU). As sugestões surgiram durante a revisão da minuta do PDU discutidas com a comunidade da região nesta segunda-feira (12).

A secretaria de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, afirmou que a atividade econômica é bem-vinda e, por isso, a discussão tornou-se necessária.

Your browser does not support the audio element. Casas poderão dar lugar a comércio na Praia do Canto

“Na Praia do Canto há restrições em relação à chegada de novos comércios e, por isso, discutimos o assunto. A nova lei propõe que possamos aproveitar casas que têm vocação para chegada de novos empreendimentos, que não são em número elevado, e que podem ser absorvidos na região de forma positiva”, explica.

Ao todo são pelo menos 35 imóveis com essas características. Também foi discutido com a comunidade a exigência de vagas de estacionamento no comércio local. “A proporção atual da lei é de uma vaga para cada 35 m² e a nova lei propõe uma lei para cada 40 m² e ainda exclui as oito primeiras vagas obrigatórias, isso quer dizer que os pequenos estabelecimentos comerciais não terão a exigência da comprovação de vagas de estacionamento”, completa.

De acordo com Lenise, as medidas vão fomentar o crescimento do pequeno comércio dentro dos bairros, próximo aos moradores, que buscarão serviços na mesma região onde vivem, sem necessidade de utilizar os carros.

PDU