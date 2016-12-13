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PDU DE VITÓRIA

Casas poderão dar lugar a comércio na Praia do Canto

As sugestões surgiram durante a revisão da minuta do PDU discutidas com a comunidade da região nesta segunda-feira (12)

Publicado em 13 de Dezembro de 2016 às 10:00

Publicado em 

13 dez 2016 às 10:00
Edificações com perfil residencial da Praia do Canto, em Vitória, poderão ser transformadas em empreendimentos comerciais, como prevê a reformulação do Plano Diretor Urbano da Capital (PDU). As sugestões surgiram durante a revisão da minuta do PDU discutidas com a comunidade da região nesta segunda-feira (12).
A secretaria de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, afirmou que a atividade econômica é bem-vinda e, por isso, a discussão tornou-se necessária.
Casas poderão dar lugar a comércio na Praia do Canto
“Na Praia do Canto há restrições em relação à chegada de novos comércios e, por isso, discutimos o assunto. A nova lei propõe que possamos aproveitar casas que têm vocação para chegada de novos empreendimentos, que não são em número elevado, e que podem ser absorvidos na região de forma positiva”, explica.
Ao todo são pelo menos 35 imóveis com essas características. Também foi discutido com a comunidade a exigência de vagas de estacionamento no comércio local. “A proporção atual da lei é de uma vaga para cada 35 m² e a nova lei propõe uma lei para cada 40 m² e ainda exclui as oito primeiras vagas obrigatórias, isso quer dizer que os pequenos estabelecimentos comerciais não terão a exigência da comprovação de vagas de estacionamento”, completa.
De acordo com Lenise, as medidas vão fomentar o crescimento do pequeno comércio dentro dos bairros, próximo aos moradores, que buscarão serviços na mesma região onde vivem, sem necessidade de utilizar os carros.
PDU
O encontro contemplou moradores de cinco bairros: Enseada do Suá, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Helena, Santa Lúcia e Santa Luíza. Novas assembleias territoriais serão realizadas em outras áreas da cidade. As reuniões fazem parte do processo de revisão da legislação urbanística, que acontece, obrigatoriamente, a cada 10 anos. Ela conterá as regras para o crescimento e funcionamento dos bairros no futuro. A expectativa é que o projeto seja encaminhado para votação na Câmara dos vereadores de Vitória apenas em 2017.

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