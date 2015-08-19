Casas construídas sobre calçada são demolidas em Vila Velha

Construções irregulares foram demolidas em uma rua do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, nesta quarta-feira (19). Cinco barracos estavam construídos em cima de uma calçada, o que fere o Código de Posturas do município. Responsável pela ação, a prefeitura alegou que além da ocupação no espaço destinado a calçadas, havia denúncias de que o tráfico de drogas era constante no local.

Na ação de retirada dos imóveis, a Guarda Municipal, que contou com o auxílio do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar, apreendeu diversos facões e uma pequena quantidade de droga no local.

Your browser does not support the audio element. Casas destruídas sobre calçada são demolidas em Vila Velha

José Luís Fonseca, de 59 anos, morava em um dos imóveis demolidos. No local, ele vivia com três filhos e comercializava móveis usados. Ele disse desconhecer as denúncias de tráfico de drogas nos demais barracos e, emocionado, contou que terá que morar em casa de parentes. “O que eles estão fazendo aí, se for para o bem da sociedade, está bom”, disse.

José Luís foi notificado há mais de um ano para retirar a construção do local. Ele vivia há 15 anos naquele espaço e admite que a construção era irregular. No local onde estavam instalados os imóveis, será feita uma calçada cidadã ainda neste ano.

Segundo o prefeito Rodney Miranda, os moradores vão receber assistência. “Nós temos nossa equipe de assistência social conversando com estes moradores. Aqueles que não tiverem para onde ir vão para os abrigos da prefeitura. Não podemos deixá-los numa atividade ilegal e atrapalhando o trânsito das pessoas. Assim que tudo for retirado, nós vamos construir uma calçada cidadã para melhorar a passagem nesse trecho”, explicou.