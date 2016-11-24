O Espírito Santo teve um aumento de 25% nos registros de casamentos homoafetivos quando comparados os anos de 2014 e de 2015. Esse crescimento é maior que a média nacional, que teve um avanço de 15% no mesmo período. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A maior parte dos casais homoafetivos com uniões legalizadas em 2015 é formado por homens. Entre cônjuges masculinos, foram contabilizados 42 casamentos. Já entre mulheres, houve 37 uniões registradas. Esses números, somados, representam 0,3% dos casamentos firmados no Espírito Santo no ano passado.
Casamentos homoafetivos aumentam 25% no ES
Ana Regina Bourguignon e Cristiane Vieira são um símbolo de conquista de direitos para casais homoafetivos no Estado. As duas são foram as primeiras pessoas do mesmo sexo a conseguirem formalizar a união no Espírito Santo sem ter que entrar com uma ação na justiça para isso. Ana Regina explica de que forma o casamento registrado em cartório impactou nas vidas dela e da companheira.
“Direito adquirido é sempre muito importante. Hoje a gente tem a certeza de construir bens juntas, como apartamento e carro e saber que isso vai ser respeitado como com qualquer casal. Hoje temos os mesmos direitos”, afirmou.
Para Ana Regina, o assunto da união homoafetiva precisa ser debatido mais abertamente para que as barreiras construídas socialmente possam ser retiradas. Com isso, ela avalia que mais casais possam se encorajar a buscar o casamento.
Casamentos
Além de dados relativos a uniões homoafetivas, o IBGE divulgou dados referentes ao total de casamentos no Espírito Santo. Houve um aumento total de 7,9% de registros quando comparados os anos de 2015 e 2014. No total, 28.359 casamentos foram realizados no Estado no ano passado.
Por outro lado, o número de divórcios também teve crescimento de 7,7% na comparação entre 2014 e 2015. A taxa do Espírito Santo foi a quinta mais alta do país, segundo o IBGE. No total, 8.953 divórcios foram concedidos no último ano.