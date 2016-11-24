Casamentos homoafetivos aumentam 25% no ES

O Espírito Santo teve um aumento de 25% nos registros de casamentos homoafetivos quando comparados os anos de 2014 e de 2015. Esse crescimento é maior que a média nacional, que teve um avanço de 15% no mesmo período. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A maior parte dos casais homoafetivos com uniões legalizadas em 2015 é formado por homens. Entre cônjuges masculinos, foram contabilizados 42 casamentos. Já entre mulheres, houve 37 uniões registradas. Esses números, somados, representam 0,3% dos casamentos firmados no Espírito Santo no ano passado.

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Ana Regina Bourguignon e Cristiane Vieira são um símbolo de conquista de direitos para casais homoafetivos no Estado. As duas são foram as primeiras pessoas do mesmo sexo a conseguirem formalizar a união no Espírito Santo sem ter que entrar com uma ação na justiça para isso. Ana Regina explica de que forma o casamento registrado em cartório impactou nas vidas dela e da companheira.

“Direito adquirido é sempre muito importante. Hoje a gente tem a certeza de construir bens juntas, como apartamento e carro e saber que isso vai ser respeitado como com qualquer casal. Hoje temos os mesmos direitos”, afirmou.

Para Ana Regina, o assunto da união homoafetiva precisa ser debatido mais abertamente para que as barreiras construídas socialmente possam ser retiradas. Com isso, ela avalia que mais casais possam se encorajar a buscar o casamento.

Casamentos

Além de dados relativos a uniões homoafetivas, o IBGE divulgou dados referentes ao total de casamentos no Espírito Santo. Houve um aumento total de 7,9% de registros quando comparados os anos de 2015 e 2014. No total, 28.359 casamentos foram realizados no Estado no ano passado.