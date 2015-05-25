Casais homoafetivos são mais generosos na escolha para a adoção

Falta um longo caminho a ser percorrido quando o assunto é direito da comunidade LGBT, mas dois grandes avanços foram conquistados: o direito ao casamento e a constituição de uma família, por meio da adoção. Superando toda forma de preconceito, as novas constituições de família - filhos com dois pais ou duas mães - se tornaram realidade e, embora ainda tenha quem torça o nariz, esse direito é legítimo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do dia 20 de março de 2015. Com isso, foi ampliada a possibilidade de equacionar uma conta que não fecha: no Espírito Santo há 141 menores - 88 meninos e 53 meninas - que ainda esperam por uma família. Olhando rapidamente, não há dúvidas de que há lares suficientes para as crianças e adolescentes abandonados em abrigos no Estado. Mas as exigências de idade e etnia dos pretendentes sobre o perfil da criança desejada complica a fila de adoção.Dados da coordenação das Varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) dão conta de que 90% dos que estão na fila para adotar uma criança só aceitam recém-nascidos, brancos, de preferência meninas, que não tenham irmãos nem condições especiais de saúde. Mas, do número de abandonados, 75% têm entre 12 e 18 anos; 89 crianças possuem irmãos; e 50 requerem cuidados espaciais de saúde.O advogado de direito da família Alexandre Dalla Bernadina observa que os casais gays são mais flexíveis quanto ao perfil da criança e mais propícios à adoção tardia. "Não temos dados estatísticos, mas há experiências pontuais que mostram que, efetivamente, o casal homoafetivo acaba sendo menos exigente em relação as crianças e até admitindo idades mais avançadas", afirma.Para Alexandre o avanço foi significativo e mostra uma evolução do pensamento da Justiça brasileira. "A partir do momento que se legitimou a união homoafetiva, que é a família constituída por pessoas do mesmo sexo, consequentemente, por entendimento dos tribunais, se atribui às famílias todos os direitos, inclusive de se adotar. Não acontece em todos os países. Há países em que aceita-se a união, mas não adoção", frisou.Entretanto, essas famílias podem passar por dois grandes problemas: o tabu que envolve as adoções e o preconceito pela formação familiar, como observa Daniela Reis, psicóloga e diretora da Associação de Terapia Familiar do Espírito Santo (Atefes) e integrante do Grupo Ciranda. Para reverter esses casos, a terapia familiar é indicada."É importante que essa criança saiba que vai ser amada, que vai ter uma estrutura de família como outra qualquer. As pessoas criticam muito por causa do preconceito, que vai ficando ainda mais intensos. Mas a terapia de família pode ajudar nesse sentido de quais são as funções dela, quem assume os papéis dos cuidados e principalmente de estreitar esses vínculos. As crianças que nascem pelo vínculo da adoção podem ter dificuldade não porque foram rejeitadas, mas porque o próprio sistema de acolhimento não é tão adequada. Ela pode desenvolver alguns transtornos de apego que precisam ser cuidados", alerta.