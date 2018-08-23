Casagrande terá duas vezes mais tempo de propaganda que Rose

Rose de Freitas e Renato Casagrande: os dois terão as maiores fatias de tempo da propaganda eleitoral gratuita Crédito: Fernando Madeira

Com uma ampla coligação formada por 18 dos 35 partidos com registro no Brasil, Renato Casagrande (PSB) é o candidato a governador que terá maior tempo na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Dos nove minutos em cada bloco de propaganda, Casagrande terá 3m55, mais que o dobro que a senadora Rose de Freitas (Podemos) terá direito e 43% de todo o tempo disponível. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou a distribuição na manha desta quinta-feira (23).

Your browser does not support the audio element. Casagrande terá mais que o dobro do tempo de propaganda de Rose

Entre os partidos que compõem a chapa do pessebista, estão até siglas da base do atual governador, Paulo Hartung, principal rival político de Casagrande no Estado.

A senadora Rose de Freitas terá 1m35 em cada bloco e é a segunda candidatura com maior tempo de rádio e TV. Jackeline Rocha (PT) terá 1m26. O Partido dos Trabalhadores foi preterido por aliados históricos no Estado, como o PSB, e não conseguiu montar uma coligação, mas conseguiu um tempo considerável para a campanha porque foi a sigla que mais elegeu deputados federais nas últimas eleições.

O cálculo do tempo da propaganda é feito com base na representatividade na Câmara dos Deputados, tomando como base a data de posse. O tempo proporcional é calculado pela soma dos representantes dos seis maiores partidos que integram a coligação, como explica o juiz eleitoral auxiliar Délio Rocha Sobrinho.

"Isso é definido por resolução do TSE, que estabelece essa divisão de acordo com o tamanho dos partidos e das coligações", diz.

Carlos Manato (PSL) tem 1m11 e Aridelmo Teixeira (PTB), 36 segundos. Com apenas 16 segundos no rádio e na TV, o socialista André Moreira (Psol) é o candidato com menor tempo de propaganda. O TRE também sorteou a ordem de aparição dos candidatos.

Manato vai abrir o primeiro dia de propaganda, que começa no dia 31 de agosto. Em seguida, será a vez de André Moreira, Casagrande, Aridelmo Teixeira, Jackeline Rocha e Rose de Freitas. A ordem dos candidatos será alterada a cada dia. No segundo dia de propaganda para governador, o sexto candidato, que pela ordem é a Rose de Freitas, virá em primeiro. E o primeiro vira segundo e assim sucessivamente.

A propaganda para governador entrará no ar às segundas, quartas e sextas-feiras, assim como a de deputados estaduais e senadores. Às terças, quintas e sábados, os candidatos à presidente e os que almejam uma vaga na Câmara Federal terão espaço no rádio e na televisão.