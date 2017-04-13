O ex-superintendente da Odebrecht em Minas Gerais e Espírito Santo, Sérgio Neves, revelou em delação que fez contribuições de R$ 1,8 milhão ao ex-governador do Estado Renato Casagrande (PSB) nas eleições de 2010, 2012 e 2014. Ele relatou que uma das reuniões para fechar o valor dos repasses aconteceu na própria sede do governo estadual, o Palácio Anchieta. O socialista rebate a delação e garante que nunca tratou de assuntos relacionados às eleições com a Odebrecht na sede do governo.
Um dos encontros foi em 2012, entre Renato Casagrande, o próprio Neves, o ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedicto Júnior (BJ), e Paulo Brusqui - assessor de Casagrande e responsável por receber o dinheiro.
Casagrande rebate delação de caixa 2 com Odebrecht no Palácio Anchieta
Em depoimento à Procuradoria Geral da República (PGR), Neves declarou que o primeiro pagamento a Casagrande ocorreu em 2010 em uma reunião no escritório da Odebrecht na praia de Botafogo, área nobre de vista panorâmica no Rio de Janeiro. Na ocasião, o então candidato ao governo – apelidado de "Centroavante" na contabilidade paralela da construtora - solicitou aos executivos da companhia R$ 1,8 milhão de doação para sua campanha a governador em 2010.
“Ele foi lá justamente para fazer o pedido de contribuição para eleição. A contribuição foi autorizada, via caixa dois, no valor de R$1,8 milhão. Foi via o setor de operações estruturadas, coordenada por esse assessor de Casagrande, o Paulo Brusqui, que passou a ser o link no dia a dia com a construtora”, contou na delação.
Já em 2012, durante as eleições municipais, segundo o delator, Brusqui voltou a solicitar uma reunião com os executivos da construtora, desta vez pedindo apoio financeiro ao candidato a prefeito de Vitória Luciano Rezende (PPS), que pertencia ao mesmo grupo de Casagrande, à época já adversário do governador Paulo Hartung (PMDB).
"O assessor de Casagrande solicitou uma reunião. Ela foi realizada na sede do Governo, com a presença do governador, Paulo Brusqui, Benedicto e eu. Casagrande solicitou apoio para seu grupo político, nesse caso específico era o Luciano Rezende, que era candidato, se não me engano, do PPS, à prefeitura de Vitória. Nós efetuamos essa contribuição, no valor de R$ 500 mil, via setor de operações estruturadas", relatou.
O OUTRO LADO
Por nota, o ex-governador Renato Casagrande afirmou que, nunca tratou de assuntos referentes à campanha eleitoral na sede do Palácio Anchieta com a Odebrecht, nem com nenhuma outra empresa e que as reuniões relatadas pelos delatores sempre abordaram assuntos institucionais e de interesse do Estado.
Casagrande disse também que em 2010, foi ao Rio de Janeiro para uma reunião com o Superintendente da empresa, Benedito Júnior, para solicitar recursos para a campanha de governador, porém, não explicitou valor específico, como relatado pelo delator, muito menos que fosse por via ilegal. Disse também que em 2012, não solicitou recursos para as campanhas do PSB ou aliados diretamente no Espírito Santo. Isso foi feito pela direção nacional do Partido, que arrecadou e repassou aos Estados.
O prefeito Luciano Rezende informou, também por nota, que ficou bem claro no depoimento do delator, que jamais teve contato com ele ou qualquer outro representante de empreiteira, para tratar qualquer assunto. Luciano também reforçou que durante os quatro anos de mandato, a Odebrecht não fez nenhuma obra em Vitória.
Paulo Brusqui foi procurado pela Rádio CBN, mas não atendeu as ligações.