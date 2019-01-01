Casagrande pretende reduzir 10% dos gastos de custeio do Estado

A primeira ação de governo de Renato Casagrande (PSB) será a publicação de quatro decretos que tratam da execução orçamentária com gastos de custeio já nesta quarta-feira (02), primeiro dia útil do ano. Segundo Casagrande, as transferências voluntárias de recursos vão passar por uma comissão para analisar se o gasto é realmente necessário. O governador também pretende reduzir 10% dos gastos de custeio.
Casagrande pretende reduzir 10 por cento dos gastos de custeio do Estado
De acordo com Casagrande, todos os decretos normatizam os gastos com custeio. “ Todos eles tratam da execução orçamentária, normatizam o custeio, estabelece um regulamento para o uso de carro, de telefone. Um decreto vai analisar todos os convênios assinados nos últimos três meses pelo governo anterior, para verificarmos no decorrer dos 90 dias se o que foi assinado tem lastro financeiro”, disse.
Segundo Casagrande, com estas ações, será possível fazer investimentos, mas com cautela. A princípio, a redução de gastos será de 10% e vai poupar três secretarias. “Com base nos anos de 2016, 2017 e 2018, creio que deve ser em torno de 10% no percentual de custeio. As áreas de segurança, saúde e educação não terão redução porque queremos preservar essas áreas. Vou acompanhar item a item, despesa a despesa nessas áreas e vou estabelecer cortes lineares”, destacou.
Casagrande reforçou que seu governo será de ações, com gestão humanista e inovadora. O governador ressaltou que seu governo será ousado, com a retomada de obras que foram paralisadas nos últimos quatro anos.