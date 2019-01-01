Casagrande pretende reduzir 10% dos gastos de custeio do Estado

Renato Casagrande e Jacqueline Moraes Crédito: Carlos Alberto Silva

A primeira ação de governo de Renato Casagrande (PSB) será a publicação de quatro decretos que tratam da execução orçamentária com gastos de custeio já nesta quarta-feira (02), primeiro dia útil do ano. Segundo Casagrande, as transferências voluntárias de recursos vão passar por uma comissão para analisar se o gasto é realmente necessário. O governador também pretende reduzir 10% dos gastos de custeio.

Your browser does not support the audio element. Casagrande pretende reduzir 10 por cento dos gastos de custeio do Estado

De acordo com Casagrande, todos os decretos normatizam os gastos com custeio. “ Todos eles tratam da execução orçamentária, normatizam o custeio, estabelece um regulamento para o uso de carro, de telefone. Um decreto vai analisar todos os convênios assinados nos últimos três meses pelo governo anterior, para verificarmos no decorrer dos 90 dias se o que foi assinado tem lastro financeiro”, disse.

Segundo Casagrande, com estas ações, será possível fazer investimentos, mas com cautela. A princípio, a redução de gastos será de 10% e vai poupar três secretarias. “Com base nos anos de 2016, 2017 e 2018, creio que deve ser em torno de 10% no percentual de custeio. As áreas de segurança, saúde e educação não terão redução porque queremos preservar essas áreas. Vou acompanhar item a item, despesa a despesa nessas áreas e vou estabelecer cortes lineares”, destacou.